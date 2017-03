Designerinnen mit Spießer-Allüren Och, ihr Olsens

Bei Mary-Kate and Ashley Olsen könnte man eigentlich erwarten, dass sie ein geradezu prototypisches Promileben führen - mit großen Auftritten und noch größerer Fangemeinde im Netz. Immerhin gründeten die berühmten Model-Zwillinge schon vor mehr als zehn Jahren das Luxuslabel The Row und wurden sechs Jahre später zu den Designerinnen des Jahres gekürt.

Aber die Olsens führen offenbar ein vergleichsweise unprätentiöses Leben.

Das jedenfalls sagten die Frauen jetzt in einem Interview mit "The Edit". Im Rampenlicht stünden sie inzwischen nur noch äußerst selten: "Heute managen wir den Prozess, deshalb fallen uns Fotoshootings mittlerweile schwer", so Mary-Kate. "Dafür gibt es Models."

Die 30-Jährige, die 2015 den französischen Banker Olivier Sarkozy geheiratet hatte, führt demnach ein recht bürgerliches Leben - mit engen Zeitplänen: "Wir können uns glücklich schätzen", sagte sie, hart zu arbeiten sei für sie ganz natürlich. "Aber dann habe ich noch meinen Mann, zwei Stiefkinder und ein Leben."

Daher bemühe sie sich stets, auch für ihre Liebsten da zu sein: "Ich komme nach Hause und koche das Abendessen für die Familie. Am Wochenende jogge ich", sagte Mary-Kate Olsen. "Mit der Zeit findet man heraus, wie man am besten entspannt. Das ist wichtig, sonst besteht die Gefahr des Burn-outs."

Auch Zwillingsschwester Ashley legt nach eigenen Angaben mehr Wert auf harte Büroarbeit als auf glamourösen Lifestyle. "Ich war schon immer ein Arbeitstier", sagte sie. "Wirklich Urlaub zu machen, hat für mich sehr lange gedauert."

Anders als viele andere Prominente halten sich die Zwillinge zudem von sozialen Netzwerken fern: "Wir tauchen nicht in die Welt ein, wir haben weder Instagram noch Facebook", sagte Ashley. "Auf diese Weise nehmen wir nicht Kontakt zu unseren Kunden oder Fans auf."

Die Olsen-Zwillinge wurden schon als Babys in der TV-Serie "Full House" bekannt. Anfang der Neunzigerjahre wurde die Firma Dualstar gegründet, um die Zwillinge zu vermarkten. An ihrem 18. Geburtstag übernahmen Mary-Kate und Ashley Olsen die Unternehmensführung. Inzwischen werden unter ihrem Namen auch Parfums, Kosmetikartikel, Bücher, Spielzeug und Möbel verkauft.