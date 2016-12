Matt Damon "Ich habe keinem chinesischen Darsteller die Rolle geklaut"

Ein epischer Kampf, Mensch gegen Monster. Mitten im alten China, in einem Land, 1000 Jahre vor unserer Zeit. Eine Horde von Ungeheuern attackiert das Land, zurückgehalten nur von der großen Mauer und einem Trupp tapferer Helden. Ihr Anführer - William Garin, gespielt von Matt Damon.

Ein weißer Held im antiken China, auch wenn es nur ein Märchen ist? Diese Frage, ausgelöst durch den Film "The Great Wall", treibt seit einiger Zeit Aktivisten im Netz um. Sie werfen dem Darsteller vor, Teil des "Whitewashing" zu sein, mit dem Hollywood angeblich Quellmaterial aus anderen Kulturen an ein weißes Publikum anpasst.

Während einer Werbetour in China konterte Damon laut dem "Guardian" diesen Vorwurf nun. "Ich nehme diese ganze Whitewashing-Sache sehr ernst", sagte der Darsteller. "Es ist ein Monsterfilm und ein historischer Fantasyfilm und ich habe keinem chinesischen Darsteller eine Rolle geklaut. Es wurde wegen mir in keiner Weise verändert."

Im Film von Zhang Yimou kämpft eine multinationale Söldnertruppe gegen die Ungeheuer aus der chinesischen Mythologie. Nach der Veröffentlichung des Trailers im Juni hatte sich der Regisseur Kritik anhören müssen, weil er sich nicht für einen chinesischen Hauptdarsteller entschieden hatte.

Damon erklärte, die Ära des "Clickbaits" und der "Fake News" sei für den unverhältnismäßig großen Widerstand gegen das Projekt verantwortlich. "Es wird plötzlich zu einer Story, weil Leute das anklicken. Im Gegensatz zum traditionellen Weg, bei dem eine Geschichte geprüft wurde, bevor es zu diesem Punkt kommt. Irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man manche dieser Aufreger nicht mehr anklickt, weil man feststellt, dass nichts an der Geschichte dran ist."

Zhang Yimou versuchte die Kontroverse weiter zu entschärfen. Der Nachrichtenagentur AP sagte er, er habe chinesische Elemente in das originale Drehbuch eingearbeitet, das bereits seit sieben Jahren in der Entwicklung gewesen sei. "Obwohl es für kommerzielle Zwecke geschrieben wurde, gab es Spielraum für mich, um viele Elemente der chinesischen Kultur darin unterzubringen."