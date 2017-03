McConaugheys Mutter "Okay, Fettsack, jetzt reicht's"

Er gibt für seine Rollen alles - auch körperlich: Matthew McConaughey hungerte einst für "Dallas Buyers Club", in dem der 47-Jährige einen Aids-Patienten spielte. Dafür wurde er 2014 mit einem Oscar ausgezeichnet.

Es macht ihm aber entschieden mehr Spaß, Gewicht für eine Rolle zuzulegen: "Ich stand morgens auf und dachte: 'Jetzt hau ich mir erst mal ein Bier und einen Cheeseburger rein!'", sagte der US-Schauspieler dem "Playboy" über die Vorbereitung auf seinen neuen Film "Gold".

Darin spielt er einen betrügerischen Goldsucher mit Bierbauch. "Manche Leute fanden, ich sähe viel gesünder aus", so McConaughey. "Doch kurz vor der 90-Kilo-Marke sagte meine Mom: 'Okay, Fettsack, jetzt reicht's.'"

Möglicherweise kam es zu dieser Reaktion auch, weil sich McConaughey für seine Rolle in dem Film, der ab Mitte April in den deutschen Kinos läuft, seinen Vater zum Vorbild nahm. Bis der Geschäftsmann an einem Herzinfarkt starb, manövrierte er zehn Jahre lang immer wieder knapp am Bankrott vorbei, ohne dass seine Familie etwas davon erfuhr. "Er war bis zuletzt unverwüstlich und hungrig", schwärmte Sohn McConaughey nun von ihm, "er verschlang das Leben."