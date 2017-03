Ex-"Friends"-Star Matthew Perry "Wir haben Justin Trudeau verprügelt"

An so manches aus seiner Vergangenheit kann sich Matthew Perry nur sehr vage erinnern - etwa an einen Teil jener Zeit, die ihn weltberühmt machte: "Ich kann mich an drei Jahre nicht erinnern", sagte der Schauspieler im vergangenen Jahr über die Ära am Set der Kultserie "Friends" - Grund dafür war demnach die Alkohol- und Drogensucht, unter der er damals litt.

An frühere Details aus seinem Leben kann Perry sich aber offenbar sehr gut erinnern. Bei US-Talkmaster Jimmy Kimmel plauderte er nun über seine Kindheit, in der er für einige Jahre mit dem heutigen kanadischen Premier dieselbe Schule besuchte. Dabei begegneten sich die beiden Perry zufolge auch persönlich: "Wir haben ihn wirklich verprügelt", sagte er.

Stolz sei er darauf nicht. "Ich prahle damit nicht, das ist schrecklich", so Perry: "Ich war ein dummes Kind." Er habe den späteren Politiker gemeinsam mit einem Freund vermöbelt - sie seien damals in der fünften Klasse gewesen, Trudeau einige Jahre jünger.

An den Grund für den feigen Übergriff erinnerte sich Perry nach eigenen Angaben auch. Trudeaus Vater sei damals Regierungschef in Kanada gewesen. "Aber ich glaube nicht, dass wir ihn deshalb vermöbelt haben", sagte er.

Im Video: Matthew Perry bei Jimmy Kimmel

Der junge Trudeau sei halt das einzige Opfer gewesen, dass sich angeboten habe. "Ich glaube, er war sehr gut im Sportunterricht, und wir nicht", so Perry, "es war also der pure Neid."

Perry spielte zehn Jahre lang in "Friends" mit, eine der erfolgreichsten Serien der TV-Geschichte. Sie lief von 1994 bis 2004 und machte die sechs Hauptdarsteller zu Topstars - das waren abgesehen von Perry noch Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Sie alle bekamen eine Million US-Dollar pro Episode.

Vor einem Jahr hatte es Berichte über ein mögliches Wiedersehen der sechs "Friends"-Schauspieler in einer TV-Sendung gegeben, doch der Plan scheiterte ausgerechnet an Perry: Er müsse für das Theaterstück "The End of Longing" proben, teilte seine Agentin damals mit.