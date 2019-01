Schauspielstar Schweighöfer verkündet Trennung von langjähriger Partnerin

Lange habe er die Sache geheim halten wollen, schreibt Matthias Schweighöfer auf Instagram - "zum Schutz unserer Kinder". Doch jetzt gehe es darum, "Missverständnisse und Spekulationen auszuräumen". Die Nachricht: Der Schauspieler und seine Partnerin Ani Schromm haben sich getrennt - bereits vor über einem Jahr.

Leider hätten sie es nicht geschafft, ihre Liebe zu erhalten, so der 37-Jährige. "Wir sind aber weiterhin gute Eltern und immer für unsere Kinder da." Schweighöfer und Schromm sind Eltern von einer Tochter und einem Sohn. Bereits im Jahr 2012 hatten sie sich schon einmal vorübergehend getrennt.

Mittlerweile ist der deutsche Filmstar offenbar wieder in einer Beziehung. "In meinem Leben gibt es inzwischen eine neue Frau", teilt Schweighöfer seinen Fans mit. "Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt."