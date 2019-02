Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind am Montagabend gemeinsam bei einer Party zur Berlinale erschienen, dabei posierten sie für Fotografen, Schweighöfer gab der Schauspielerin einen Kuss auf die Wange.

In den vergangenen Tagen hatten beide den Beziehungsgerüchten mit einem Foto selbst Vorschub geleistet. Beide veröffentlichten am Donnerstag ein Bild auf Instagram, das sie gemeinsam auf dem Rücksitz eines Autos zeigt: Die 23-jährige Fee liegt dabei in Schweighöfers Armen. Beide posteten dazu ein rotes Herz-Emoji.

Die "Bild"-Zeitung zitierte Schweighöfer, 37, mit den Worten: "Jetzt wissen es alle, jetzt geht es zurück zum normalen Instagram-Leben." Fee sei "einfach ein Schatz". Zusammengezogen seien sie noch nicht.

Der Schauspieler, Sänger und Produzent hatte Ende Januar die Trennung von seiner langjährigen Partnerin öffentlich gemacht. Sie seien bereits seit über einem Jahr getrennt, es gebe eine neue Liebe in seinem Leben, schrieb Schweighöfer damals auf Instagram. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Fee wurde in Costa Rica geboren und war in Kinofilmen wie "Bibi und Tina" und "Als wir träumten" zu sehen. Zuletzt stand sie für den Netflix-Thriller "Polar" mit Mads Mikkelsen vor der Kamera.