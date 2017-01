McConaugheys Image-Wechsel "Und dann kam gar nichts mehr"

Es gibt zwei Matthew McConaugheys.

Den seichten Sunnyboy aus romantischen Komödien wie "The Wedding Planner" oder "Zum Ausziehen verführt", der morgens mit freiem Oberkörper am Strand von Miami Beach joggte und nachts wegen Nackt-Bongo-Spielen von seinen Nachbarn angezeigt wurde.

Und dann gibt es da noch den McConaughey, der plötzlich Darbietungen als Schauspieler ablieferte, die seine (meist weiblichen) Fans schockierten und Kritiker begeisterten: In der Serie "True Detective" glänzte er als misanthropischer Ermittler, für seine Rolle als ausgemergelter HIV-Kranker in "Dallas Buyers Club" erhielt er 2014 einen Oscar für die beste männliche Hauptrolle.

In einem Interview mit dem "Guardian" erzählt der Schauspieler nun von der frustrierenden Zeit zwischen Kariere eins und zwei - und erstaunt mit dem Statement, dass der Unterschied zwischen der Arbeit an ernsten Rollen und seinen Darbietungen in romantischen Komödien für ihn nicht so groß gewesen sei, wie es auf der Leinwand erscheint.

Alle Rollen abgesagt

Erst war es offenbar gar nicht so einfach das Image des charmanten Strahlemanns loszuwerden. "Mein Agent machte seinen Job gut", so McConaughey, "kamen Angebote für romantische Komödien, sagte er jedes Mal nein. Irgendwann hatten die Studios verstanden und hörten auf, sie zu schicken. Dann kam gar nichts mehr. Acht Monate lang."

Mit den Millionengagen, die McConaughey zuvor kassiert hatte, mussten der Schauspieler und seine Familie natürlich trotzdem nicht am Hungertuch nagen. Die Nerven gingen dennoch manchmal mit ihm durch: Hatte er mit dieser Entscheidung seine Hollywood-Karriere beendet? Für diese Momente, so McConaughey, hatte er einen Zettel, auf dem stand: "Scheiß auf die Kohle - ich will die Erfahrung machen".

Als dann erste Angebote für ernste Rollen kamen, machte McConaughey eine interessante Erfahrung: Es war nicht schwerer, diese neuen Charaktere zu verkörpern, als in einer Komödie zu spielen.

Von Wolke zu Wolke springen

Bei Dramen sei es leichter, weil es darum ginge, zu versuchen, Realität abzubilden, meint der Schauspieler. Romantische Komödien dagegen würden ein sehr viel abstrakteres Vorgehen erfordern: "Ihre Machart ist sehr flüchtig. Du landest auf einer Wolke und musst versuchen, von Wolke zu Wolke zu springen." Wenn er in einer Szene auch nur für eine Sekunde ernsthaft wütend gewirkt habe, habe es sofort "Cut!" geheißen. Die Regisseure hätten einfach nicht geglaubt, dass man es von diesem Gefühl zurück in die Wolken schaffen würde.

Auch die Vorbereitungen für seine Rollen unterscheiden sich kaum: McConaughey macht sich hunderte Seiten Notizen zu einem Charakter, die er dann eindampft, bis nur noch ein paar Schlüsselsätze übrigbleiben, die sein Verständnis der Rolle repräsentieren.

Für sein neuestes Engagement, den Part des erfolglosen Geschäftsmannes Kenny Wells in dem Kinofilm "Gold", der im April in die deutschen Kinos kommt, hat er sich übrigens seinen Vater zum Vorbild genommen. Tatsächlich klingt dessen Lebensgeschichte ein wenig, wie eine Rolle, aus McConaugheys zweiter Karriere: Bis der Geschäftsmann an einem Herzinfarkt starb, manövrierte er zehn Jahre lang immer wieder knapp am Bankrott vorbei, ohne dass seine Familie etwas davon erfuhr. "Er war bis zuletzt unverwüstlich und hungrig", schwärmt Sohn McConaughey heute von ihm, "er verschlang das Leben."