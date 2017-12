Royale Premiere Meghan Markle darf Weihnachten mit der Queen feiern

Erst letzten Monat verkündeten Prinz Harry und Meghan Markle ihre Verlobung - nun feiern sie schon gemeinsam mit der Queen Weihnachten auf ihrem Landsitz in Sandringham. Das hat der Kensington-Palast am Mittwoch in London bestätigt.

Eine Premiere. Bisher waren nur Ehepartner bei der traditionellen Familienfeier anwesend. Kate wurde 2010 nicht eingeladen, nachdem sie und Prinz William ihre Verlobung bekannt gegeben haben. Allerdings war der in jenem Jahr auch nicht auf Sandringham. Der Duke of Cambridge diente zu der Zeit als Rettungshubschrauber-Pilot in Wales.

Traditionell besuchen die Royals am ersten Weihnachtstag gemeinsamen den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene in der Grafschaft Norfolk. Auf dem Weg dorthin haben sich meist hunderte Gratulanten versammelt, um einen Blick auf die Queen und ihre Familie zu erhaschen.

Einige der jüngeren Mitglieder der Familie sprechen mit den Menschen und nehmen Blumensträuße entgegen. Später geht die Familie für das gemeinsame Weihnachtsessen zurück zum Sandrington-Anwesen, danach sehen sie sich gemeinsam die Feiertagsansprache der Queen an.

Auch Prinz William und seine gleichaltrige Frau Kate werden dieses Jahr dabei sein. Kate erwartet ihr drittes Kind.

Nach deutscher Tradition überreichen sich die Royals am 24. Dezember die Geschenke. Der Kensington-Palast machte keine Angaben dazu, ob Meghan auch zu Heiligabend in Sandringham sein wird.

Traditionell verbringt die Queen mit Prinz Philip Weihnachten und Neujahr auf dem Landsitz etwa 180 Kilometer nordöstlich von London - und bleibt meist mehrere Wochen. Vor einem Jahr machten sich die Briten aber große Sorgen: Die Königin war schwer erkältet und konnte nicht an den Gottesdiensten zum Jahresende teilnehmen. Auch Philip erkrankte, war aber schneller wieder auf den Beinen.