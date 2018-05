Klatsch und Knatsch Lieber gemeinsam

Die Brautbegleitungsnachricht der Woche...

... kommt, wie könnte es anders sein, von den Royals - beziehungsweise von der künftigen Verwandtschaft der Königsfamilie. Der Countdown für die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle läuft. Details zu Essen, Fotograf und Kutsche wurden bereits mitgeteilt. Nun können wir auch beruhigt sein, dass die Braut den Weg zum Traualtar nicht allein zurücklegen muss. Thomas Markle werde seine Tochter zum Altar führen, teilte ein Palastsprecher mit.

Der Brautvater ist von Markles Mutter Doria Ragland geschieden. Die Eltern sollen einige Tage vor der Hochzeit am 19. Mai in Großbritannien eintreffen und dort mit Königin Elizabeth II. und deren Ehemann Prinz Philip Zeit verbringen. Auch ein Treffen auf Schloss Windsor mit Prinz Charles, dem Vater des Bräutigams, ist geplant.

Mit dem Papa zum Altar Wenn Meghan Markle ihren Verlobten Prinz Harry heiratet, wird ihr Vater Thomas Markle sie zum Traualtar führen - das hat der Kensington-Palast mitgeteilt. Zuvor wird sie demnach mit dem Auto zur St.-Georgs-Kapelle in Windsor gebracht. Begleitet wird sie dabei von ihrer Mutter Doria Ragland (Foto). Die Eltern der US-Schauspielerin reisen schon in der Woche vor der Hochzeit am 19. Mai an, um die Königsfamilie einschließlich Queen Elizabeth II. (Foto) kennenzulernen. "Miss Markle ist überglücklich, dass ihre Eltern bei diesem freudigen Ereignis an ihrer Seite sind", hieß es in der Mitteilung. Auch die beiden Schwestern und der Bruder von Prinzessin Diana (auf dem Bild mit Harry als Kind) werden bei der Trauung dabei sein. Markle wird bei ihrer Hochzeit keine Trauzeugin haben - sie habe sich nicht zwischen ihren vielen Freundinnen entscheiden können, sagte Kensington-Palast-Sprecher Jason Knauf. Anders ihr zukünftiger Mann - Harry hat sich für seinen Bruder William als Trauzeugen entschieden.

Das Familienprojekt der Woche...

... gehen Michelle Hunziker und ihre Tochter Aurora Ramazzotti an. Gemeinsam sollen sie die italienische Version von "Wetten, dass..?" moderieren. Hunziker sieht "eine große Chance für Aurora". Die 21-Jährige ist die gemeinsame Tochter von Hunziker und ihrem Ex-Mann, dem Popsänger Eros Ramazzotti.

Comeback mit Tochter Michelle Hunziker und ihre Tochter Aurora Ramazzotti sind im italienischen Fernsehen bald als Moderations-Team zu sehen. Mutter und Tochter werden gemeinsam die Show "Vuoi Scommettere?" moderieren, die italienische Version von "Wetten, dass..?". Die 41-Jährige (hier mit Schauspieler Pierfrancesco Favino) tritt dabei zum ersten Mal mit ihrer 21 Jahre alten Tochter in einer eigenen Show auf. Für ihre Tochter Aurora (Foto) sei das eine "große Chance", schrieb Hunziker auf Instagram. Aurora ist die gemeinsame Tochter von der 41-Jährigen und ihrem Ex-Mann Eros Ramazzotti. Hunziker war lange Zeit die Co-Moderatorin von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?" Hunziker ist von Ramazzotti geschieden. Inzwischen ist sie mit dem italienischen Modeerben Tomaso Trussardi verheiratet, mit dem sie zwei kleine Töchter hat und in Mailand lebt.

Die krudeste These der Woche...

... hat wohl Kanye West publik gemacht: In einem Interview klang es so, als sei der Rapper der Ansicht, Schwarze hätten sich quasi für die Sklaverei entschieden. "Wenn man für 400 Jahre von Sklaverei hört, für 400 Jahre, dann klingt das nach einer Wahl", sagte West. Schwarze seien geistig inhaftiert.

Die Empörung darüber war groß - da half es auch nicht, dass West versuchte, die Sache später wieder einzufangen. "Selbstverständlich weiß ich, dass Sklaven nicht aus freiem Willen gefesselt und auf ein Schiff gebracht wurden", twitterte er. "Mein Punkt ist, dass wir in dieser Position verharrten, obwohl wir in der Mehrzahl waren. Das bedeutet, dass wir geistig versklavt waren."

Trump, Schmerzmittelsucht, Sklaverei Kanye West macht dieser Tage wegen kontroverser Äußerungen viele Schlagzeilen. Mit seiner Unterstützung für US-Präsident Donald Trump ist West im Unterhaltungsgeschäft eher ein Außenseiter. West 2016 mit seiner Frau Kim Kardashian bei einer Gala: Sie hält sich mit Kommentaren zu den politischen Äußerungen ihres Gatten bislang zurück. "Ich liebe Trump", sagte West nun bei einem Interview mit dem Klatschportal "TMZ". Hier ist der Rapper im Dezember 2016 mit Trump zu sehen. Der war damals schon zum US-Präsidenten gewählt worden, aber noch nicht im Amt. In dem Interview äußerte sich West auch über Sklaverei. "Wenn man für 400 Jahre von Sklaverei hört, für 400 Jahre, dann klingt das nach einer Wahl", sagte er. An dieser Aussage stießen sich zahlreiche Zuschauer - und auch ein "TMZ"-Mitarbeiter, der West unmittelbar widersprach. West äußerte sich in dem Interview auch zu einer Schmerzmittelsucht, unter der er nach einer Operation zur Fettabsaugung gelitten habe. Das Foto zeigt ein Krankenhaus in Los Angeles, in dem West 2016 gewesen sein soll. West und Kardashian: Das Paar hat drei Kinder - die Töchter North und Chicago sowie Sohn Saint.

Den Gastauftritt der Woche...

... legte Brad Pitt hin. In der Comedysendung "The Jim Jefferies Show" gab er mal wieder ein Gastspiel als TV-Wetterfrosch. Pitt interpretierte die Rolle auf eigene Weise: Er mimte einen Wettermann, der seine panische Angst vor dem Klimawandel mit halbgaren Witzen zu übertünchen versucht. Die Sache hat einen ernsten Hintergrund: Umweltaktivist Pitt hatte vorigen Sommer die Klimapolitik von US-Präsident Donald Trump kritisiert.

Schönes Wetter, trübe Aussichten Als Wettermann in einer Comedysendung kann man auf den Klimawandel aufmerksam machen: So wie Brat Pitt, der in der "Jim Jefferies Show" darüber sprach, dass überall die Sonne scheine und alles verbrennen werde. Die Rolle des Wettermannes spielte Pitt nicht zum ersten Mal. Sein vergangener Auftritt war allerdings schon einige Monate her. Pitt bei der Premiere zu seinem Film "Allied" 2016 in Madrid: Der Schauspieler engagiert sich für Umweltschutz - und hat an der Klimapolitik von US-Präsident Trump Kritik geäußert. Einst war Pitt ein Teil von "Brangelina": Zusammen mit Angelina Jolie bildete er eines der glamourösesten Paare in Hollywood. Jolie und Pitt im November 2015: Ein Jahr später reichte die Schauspielerin die Scheidung ein.

Das Wiedersehen der Woche...

... ereignete sich auf dem wohl berühmtesten Bürgersteig der Welt: Die fünf Musiker der früheren US-Boyband NSYNC sind am Montag auf dem sogenannten Walk of Fame im Herzen Hollywoods gefeiert worden. Vor Hunderten Schaulustigen und Dutzenden Reportern enthüllten die Männer auf dem berühmten Bürgersteig die 2636. Sternenplakette.

Gekommen waren alle fünf ehemaligen Bandmitglieder: Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone und Chris Kirkpatrick. Timberlake zeigte sich gerührt: Es fühle sich "so unwirklich" an, sagte er über seine ehemaligen Bandkollegen: "Diese vier Kerle bedeuten mir so viel."

Sie waren NSYNC Die ehemaligen NSYNC-Mitglieder bei der Ehrung in Hollywood (v.l.): Chris Kirkpatrick (46), Lance Bass (38), JC Chasez (41), Joey Fatone (41) und Justin Timberlake (37). Ja, in Klammern steht das jeweilige Alter der Musiker. Der Erfolg der US-Boyband liegt rund 20 Jahre zurück: Hier besuchten sie gemeinsam die Internationale Funkausstellung (IFA) im Jahr 1997. Gegründet wurde die Band zwei Jahre zuvor in Orlando, Florida. Fans jubelten den fünf Musikern bei der Enthüllung der Sternplakette zu - wie in alten Zeiten. NSYNC verkaufte weltweit mehr als 40 Millionen Alben. Die Stimmung in Hollywood schien ausgelassen zu sein: Hier kuschelt sich Justin Timberlake an Joey Fatone. "Wir sind wirklich eine Familie", sagte Timberlake. JC und Joey im Jahr 2000 bei den Billboard Music Awards in Las Vegas. Zwei Jahre später trennte sich die Band NSYNC offiziell - und brach damit ungezählte Teenagerherzen. 2013 stand die Band für ein Medley bei den MTV Video Music Awards noch einmal zusammen auf der Bühne. Mit ihrer ersten Single "I Want You Back" schafften NSYNC ihren Durchbruch. Es folgten unter anderem: "Tearin' Up My Heart", "U Drive Me Crazy" und "Bye Bye Bye". "Eure Musik war der Soundtrack für eine ganze Generation", sagte Komikerin und Moderatorin Ellen DeGeneres, die als Gastrednerin eingeladen war. DeGeneres sagte in ihrer Rede, diese Jungs hätten damals die Herzen von Teenager-Girls gestohlen - und auch einige Jungs neugierig gemacht. DeGeneres ist mit einer Frau verheiratet. Auch eines der ehemaligen Bandmitglieder ist homosexuell: Lance Bass sprach erstmals 2006 öffentlich darüber. Gerade für Boybands in den Neunzigerjahren war Homosexualität ein Tabu - die Musik richtete sich vor allem an weibliche Fans. Das fühle sich "so unwirklich" an, sagte Justin Timberlake sichtlich gerührt. Er gehörte als Frontsänger 1995 zu den Mitgliedern der ersten Stunde. Nach der Auflösung der Band im Jahr 2002 eroberte er solo die Charts. Timberlake hatte seine Ehefrau mitgebracht, die Schauspielerin Jessica Biel. Timberlake gilt als einer der populärsten Popstars seiner Zeit, seine ersten Soloalben waren "Justified" und "FutureSex/LoveSounds". Im Februar dieses Jahres trat er beim NFL Super Bowl auf - es war bereits seine zweite Halbzeit-Show bei dem riesigen Sportevent. Auf dem berühmten Bürgersteig ist es die 2636. Sternenplakette.

Die Begradigung der Woche...

... erfolgte bei Mike Tindall. Der englische Rugby-Star bekam in seiner Karriere öfter mal eins auf die Nase, insgesamt achtmal soll sie gebrochen gewesen sein. Nun hat sich der Mann von Queen-Enkelin Zara Phillips offenbar seine Nase begradigen lassen.

Mike Tindall hat etwas gerade gerückt Mike Tindall im Mai 1999: Damals machte er in England Karriere als Rugby-Spieler. Im Alter von fünf Jahren soll er sich die Nase das erste Mal gebrochen haben - bei einer Fahrt im Autoscooter. Die Nase lässt es erahnen. Kein Sport für alle, die irgendwie zerbrechlich sind: Beim Rugby-Spiel bekam Tindall auch öfter eins auf die Nase - mit optischen Folgen. Hochzeit mit Queen-Enkelin Zara Phillips, ebenfalls erfolgreiche Sportlerin, im Jahr 2011: Wenige Monate vorher soll Schwiegermutter Prinzessin Anne Tindall gefragt haben, ob sie ihm eine Nasen-OP spendieren solle - möglicherweise aus Sorge um die Optik der Hochzeitsfotos. Mike Tindall im Jahr 2016: Da ist er zwar kein aktiver Rugby-Spieler mehr, aber seine Nase erinnert noch an den Ruhm der vergangenen Zeiten. Mike Tindall und Zara Phillips beim 90. Geburtstag der Queen: Die Nase verleiht dem Mann Profil. Tindall im Juli 2017 in Newport, Wales: Auf Instagram-Fotos von Ende April 2018 sieht der 39-Jährige deutlich anders aus. Sein Gesicht hat mehr Symmetrie.

Tindall postete bei Instagram Fotos von sich, die ihn mit einer veränderten Nase zeigen: weniger krumm. Zu einer angeblichen Schönheits-OP äußerte er sich allerdings nicht, ebenso wenig wie zu möglichen Gründen für eine Nasenerneuerung.

Der schlimme Finger der Woche...

... ist gar nicht so schlimm: In sozialen Medien verbreitete sich dieser Tage ein Foto von Prinz William. Darauf zu sehen ist, jedenfalls auf den ersten Blick, wie der Thronfolger vor dem Saint Mary's Hospital in London den Stinkefinger in die Kameras hält. Ein Skandal?

Keineswegs: Ein weiteres Foto zeigt die gleiche Szene aus einer anderen Perspektive - und erklärt alles: Es ist nicht nur der Mittelfinger, den Prinz William da hebt, sondern zugleich auch der Ring- und der kleine Finger. So ist es in Großbritannien üblich, wenn man die Zahl drei anzeigen will - William ist kürzlich zum dritten Mal Vater geworden.