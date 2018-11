Klatsch und Knatsch Süßes und Saures

Der Kuchen der Woche...

wird auf einer Back-Messe in der englischen Stadt Birmingham ausgestellt - eine lebensgroße Torte von Prinz Harry und Meghan Markle. Der fast 130 Kilogramm schwere Kuchen ist auf der "Cake International" zu sehen. Bäckerin Lara Mason brauchte mehr als 250 Stunden, 300 Eier und 50 Kilogramm Zuckerguss, um die Torte zu kreieren. Angeblich reicht die Leckerei für etwa 500 Personen.

Harry und Meghan waren 16 Tage lang auf Dienstreise - und machten in Australien, Fidschi, Tonga, Neuseeland beste Werbung für das britische Königshaus. Wo immer das Paar öffentlich auftrat - die Royal-Fans waren schon da, oft zu Tausenden.

Die Fans Bei seinem Besuch in Sydney traf Prinz Harry auch auf eine alte Bekannte. Schon zwei Mal hat er die Soldatenwitwe Daphne Dunne getroffen, hier ist ihre Begegnung im Jahr 2017 zu sehen. In diesem Jahr konnte er der 98-Jährigen auch seine Ehefrau vorstellen, die Herzogin von Sussex. Es folgten herzliche Umarmungen. Luke Vincent streichelte Prinz Harry in der australischen Kleinstadt Dubbo durch den Bart und umarmte beide royalen Besucher innig. Für die Herzogin von Sussex hatte der Fünfjährige noch Blumen mitgebracht. Apropos Geschenke: Diese Kette von Herzogin Meghan hat der sechsjährige Gavin Hazelwood selbst gemacht, dafür brauchte er nur ein Band, Nudeln und Goldfarbe. Inzwischen verkauft er die Ketten online. In Tränen aufgelöst war India Brown: Sie hatte in Melbourne stundenlang auf Prinz Harry gewartet - und laut ihrem Schild war sie schon als Achtjährige in ihn verliebt. Tausende Fans hatten in Melbourne auf die britischen Besucher gewartet - und India Brown bekam eine längere Umarmung des Herzogs.

Wiederholt sprach Prinz Harry auf der Reise ein sehr persönliches Thema an: psychische Gesundheit. Im vergangenen Jahr machte er öffentlich, dass er Jahre nach dem Tod seiner Mutter Diana professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe.

Die Botschaften Die australische Kleinstadt Dubbo leidet seit Jahren unter der Dürre - daran ändert auch ein kleiner Regenschauer wie dieser nicht. Als Prinz Harry dort eine Rede hielt, kam er auch darauf zu sprechen, wie wichtig es ist, sich bei psychischen Problemen Hilfe zu holen. Am Bondi Beach in Sydney trafen sich die Royals mit Mitgliedern von "One Wave", einer Gruppe von Surf-Fans, die sich ebenfalls dem Kampf gegen psychische Probleme widmet. Gruppenbild am Bondi Beach: Im vergangenen Jahr machte Prinz Harry öffentlich, dass er Jahre nach dem Tod seiner Mutter Diana professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe. Darauf kam er nun mehrfach zu sprechen, auch bei einem Treffen mit Jugendlichen und Aktivisten im neuseeländischen Wellington. In seiner Abschlussrede bei den Invictus Games sagte er, das Geheimnis hinter dem Erfolg der Spiele sei es, "zu akzeptieren, dass psychische Gesundheit der Schlüssel zur Besserung ist". Herzogin Meghan sprach an der University of the South Pacific in Suva auf Fidschi über die Bedeutung von Bildung für Frauen und Mädchen. Auch im Wellington hielt die Herzogin von Sussex eine viel beachtete Rede. Vor einem Porträt von Queen Elizabeth II. sprach sie über Feminismus und die Rechte von Frauen.

Es waren gute Tage für Karen Gee, Martin Grant, Dion Lee oder Outland Denim: Die australischen Designer und Marken standen dank Herzogin Meghan im Rampenlicht, sie wählte mehrfach Kleidungsstücke lokaler Modemacher.

Die Outfits der Herzogin Das ist er, der größte Mode-"Aufreger", für den Herzogin Meghan während ihrer Pazifikreise sorgte. Als sie auf Tonga ankam, sah man am Saum ihres Kleides der Londoner Modemarke Self-Portrait noch das Etikett. Zu diesem Kleid der US-Marke Reformation, das die Herzogin auf Fraser Island trug, stellten kritische Beobachter vor allem eine Frage: Zu viel Bein? Die Aufregung ebbte schnell wieder ab. So sah Herzogin Meghan bei ihrem ersten offiziellen Auftritt in Sydney aus - kurz danach brach die Website der australischen Designerin Karen Gee zusammen. Es war einer der glamourösesten Auftritte der Herzogin: Bei der Verleihung des Australian Geographic Society Awards in Sydney trug sie dieses Kleid von Oscar de la Renta. Modisch ungezwungener ging es auf Fidschi zu, dort war Herzogin Meghan unter anderem in diesem Figue-Kleid zu sehen. Immer wieder griff die Herzogin bei ihrer Kleiderwahl auf australische Designer zurück - in Melbourne trug sie beispielsweise dieses Kleid von Dion Lee. Im Zoo von Sydney lernte das royale Paar Koala-Dame Ruby kennen, deren beiden Kinder Meghan und Harry getauft wurden. Die Herzogin von Sussex trug dabei einen Trenchcoat des australischen Labels Martin Grant. Und für ihren Besuch des berühmten Bondi Beach entschied sich die Herzogin ebenfalls für ein Kleid von Martin Grant.

Das Kostüm der Woche...

... trug Heidi Klum. Mal wieder. Wochenlang hatte Heidi Klum in den sozialen Medien immer wieder kleine Hinweise gegeben, was sie an Halloween tragen würde.

Das Ergebnis übertrumpfte wohl selbst kühnste Erwartungen: Das Model und ihr Freund Tom Kaulitz haben Halloween als das grüne Oger-Paar Shrek und Fiona verkleidet gefeiert.

Shreklich Heidi Klum und ihr Freund Tom Kaulitz haben Halloween als das grüne Oger-Paar Shrek und Fiona verkleidet gefeiert. Ein Team von Maskenbildnern hat Knollnasen, Pausbacken, Oger-Öhrchen und für Klum auch noch ein üppiges Plastik-Dekolleté geschaffen. "Ach du Shrek, Heidi. Wie bekommst du das nachher wieder ab?", witzelte ein Fan auf Instagram. Auch Toms Zwillingsbruder Bill (M.) war zu Gast auf der Klum'schen Halloween-Party. Schauspielerin Katerina Graham war ebenfalls ganz grün im Gesicht. In der Nacht zum Donnerstag richtete Klum in einem New Yorker Club ihre 19. Horror-Party aus - mit dabei waren auch die Model Coco Austin (l.) und Victoria Silvstedt (als katzenartiges Wesen). Austins Kostum soll wohl einen japanischen Samurai darstellen. Sängerin Melanie Brown (Mel B) verkleidete sich als Ex-Spice-Girls-Kollegin Victoria Beckham, ihr Freund Gary Madatyan passenderweise als David Beckham. An Schauspielerin Lupita Nyongo fiel vor allem das Gerät in ihrer rechten Hand auf: So ähnlich sahen Handys noch Anfang der Neunziger aus. Nein, das ist kein medizinischer Notfall, sondern der Auftritt von Model Jordan Barrett. Schauspieler Gregg Bello hatte offenbar Angst, dass es bei Heidi Klum nicht genug zu trinken gibt. Weitere Gäste auf der Party waren Model Winnie Harlow und... Schauspieler Shane West.

Die Verlobung der Woche...

... gab Zoë Kravitz bekannt. Die Tochter von Rockstar Lenny Kravitz und Schauspielerin Lisa Bonet will ihren Freund Karl Glusmann heiraten. Kennengelernt hat die 29-Jährige ihren Auserwählten vor zwei Jahren bei einem Treffen mit Freunden in einer Bar.

Kerzen, Rosen oder ein schickes Restaurant spielten beim Antrag keine Rolle. Eher unspektakulär ging der Schauspieler vor ihr auf die Knie, erzählte Kravitz dem "Rolling Stone". Ursprünglich wollte er ihr in Paris einen Antrag machen - aber die Arbeit kam dazwischen. Also hielt er kurzerhand im Wohnzimmer um ihre Hand an.

"Oh ja, ich bin verlobt" Zoë Kravitz hat sich mit ihrem Schauspielkollegen Karl Glusman verlobt. Kennengelernt hatte sich das Paar vor zwei Jahren bei einem Treffen mit Freunden in einer Bar. Glusman soll Kravitz schon vorher aus der Entfernung bewundert haben. Laut "Rolling Stone" hielt Glusman bereits im Februar um die Hand der 29-Jährigen an. Jetzt bestätigte Kravitz die Verbindung: "Oh ja, ich bin verlobt." Der Antrag verlief eher unkonventionell: Glusman ging im gemeinsamen Wohnzimmer vor Kravitz auf die Knie. "Ich war in Jogginghosen", sagte sie. "Ich glaube, ich war ein bisschen betrunken." Zoë ist die Tochter von Rockstar Lenny Kravitz und der Schauspielerin Lisa Bonet. Aufgewachsen ist Kravitz bei ihrer Mutter in Los Angeles, eher idyllisch in hippie-ähnlichem Ambiente, als Waldorfschülerin. Mit elf Jahren zog sie zu ihrem Vater Lenny nach Miami, was offenbar einen beträchtlichen Kulturschock bedeutete. Als Hommage an Lisa Bonet ließ sich Kravitz jetzt hüllenlos für das Cover des "Rolling Stone" ablichten - in derselben Pose wie ihre Mutter im Jahr 1988.

"Ich war in Jogginghosen", sagte Kravitz. "Ich glaube, ich war ein bisschen betrunken." Als Glusman sie umarmt habe, habe sein Herz so schnell geschlagen, dass sie sich richtig Sorgen gemacht habe. Dann habe er den Verlobungsring herausgezogen.

Das Angebot der Woche...

... steht in einem noblen Vorort, hat fünf Schlafzimmer und eine berühmte Vorbesitzerin. In Detroit steht das Haus der verstorbenen Aretha Franklin zum Verkauf.

1997 erstand die Sängerin das Haus in Bloomfield Township für 1,2 Millionen Dollar. Nun soll es für 800.000 Dollar offenbar den Besitzer wechseln.

Die Kleider der "Queen of Soul" Im August starb Sängerin Aretha Franklin. Nun wird ihr Haus in Detroit verkauft. Medienberichten zufolge soll das Anwesen 800.000 Dollar kosten. Dafür bekommt der neue Besitzer 385 Quadratmeter Wohnfläche, fünf Schlaf- und sieben Badezimmer. Wer nicht gleich ein ganzes Haus kaufen will, für den ist vielleicht diese Auktion etwas: In New York werden am 10. November Kleider und Accessoires aus Franklins Nachlass versteigert. Geboten werden kann etwa für dieses paillettenbesetzte Kleid von Arnold Scassi... ...und diese Schuhe der "Queen of Soul". Aretha Franklin bei einem Auftritt im Weißen Haus. Zu ihren größten Hits gehörten etwa Freeway of Love", "Say a Little Prayer" und "Respect". 1987 wurde sie als erste Frau überhaupt in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Wenn Musikfans mit dem entsprechenden Budget allerdings hoffen, einen Blick auf den Einrichtungsstil der Soul-Diva erhaschen zu können, werden sie enttäuscht. Laut einer Immobilienwebsite gebe es nur "sehr wenig Spuren von seiner berühmten Besitzerin". Dafür hat der neue Besitzer aber ausreichend Platz: Das Anwesen ist 385 Quadratmeter groß.

Die Trennung der Woche...

... vollzieht Catherine Deneuve - von ihrer Garderobe. Weil sie ihr Anwesen in der Normandie verkauft, mistet die Schauspielerin gleichzeitig ihren Kleiderschrank aus.

Etwa 300 Modestücke des Designers Yves Saint Laurent sollen nun versteigert werden, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Darunter finden sich Mäntel, Kostüme, Kleider und Accessoires der Film-Diva.

Deneuve lässt 300 Laurent-Stücke versteigern Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve will rund 300 Modestücke des Designers Yves Saint Laurent versteigern. Der Designer und die Schauspielerin waren jahrzehntelang befreundet. Saint Laurent kleidete Deneuve mehr als 40 Jahre lang ein. Auch in einigen ihrer Filme, hier bei den Dreharbeiten zu "Allein mit Giorgio" trug Deneuve Kleider des Modeschöpfers. Deneuve modelte auch für Yves Saint Laurent. Die Kleider, die jetzt zur Auktion stünden, seien "Kreationen eines so talentierten Mannes", sagte sie. Saint-Laurent habe "nur gearbeitet, um Frauen zu den Allerschönsten zu machen", sagte Deneuve. Von ihrem Haus in der Normandie, wo sie auch die Kleidung von Yves Saint Laurent lagerte, trenne sie sich "nicht ohne Melancholie", sagte die Schauspieldiva. Auch nach dem Tod des Modeschöpfers Yves Saint Laurent 2008 blieben die Verbindungen zu dessen Modeunternehmen eng. Mit Kate Moss (r.) besuchte Deneuve im vergangenen Jahr eine Modenschau der Marke in Paris. Das letzte Modell von Saint Laurent überhaupt, ein schwarzes Wolljackett, entwickelte der Designer für Deneuve. Deneuve sang ihm dafür bei seinem Laufstegabschied ein Lied.

Saint Laurent und Deneuve verbindet eine lange Freundschaft. Mehr als 40 Jahre stattete der Designer die Französin aus. Daher trenne sie sich "nicht ohne Melancholie" von seinen Stücken, gab die 75-Jährige zu.

Die Familienplanung der Woche...

... kommt aus dem Hause Kardashian-West. Rapper Kanye West träumt davon, vier weitere Kinder zu bekommen - sagt seine Frau Kim Kardashian, die nichts von dieser Idee hält. "Er ist verbohrt in die Zahl sieben", sagte Kardashian dem "People"-Magazin zufolge: "Er belästigt mich damit."

"Er ist verbohrt in die Zahl sieben" Kanye West und Kim Kardashian haben in Sachen Familienplanung offenkundig äußerst unterschiedliche Vorstellungen. Das verriet die 37-Jährige nun in der Reality-Serie "Keeping Up with the Kardashians". West wolle unbedingt sieben Kinder haben, sagte Kardashian: "Er ist verbohrt in die Zahl sieben." Das Paar hat bislang drei Kinder - einen zweijährigen Sohn sowie zwei Töchter im Alter von fünf Jahren und acht Monaten. Kardashian sagte, sie könne niemals vier weitere Kinder bekommen, "vor allem nicht in dieser Welt, in der wir leben." Sie sei vor allem besorgt wegen der steigenden Zahl von Amokläufen mit Schusswaffen an Schulen in den USA. Womöglich spielen dabei auch Erfahrungen mit Gewalt eine Rolle, die Kardashian selbst gemacht hatte: Vor zwei Jahren hatten Kriminelle sie mit einer Waffe bedroht, gefesselt, eingesperrt und ausgeraubt. Mit Alec Baldwin sprach sie erst kürzlich über dieses Erlebnis. "Für mehr als ein gutes Jahr hätte ich mich fast selbst verloren", sagte Kardashian im Interview mit dem Schauspieler. Sie sei nach dem Raubüberfall zwar nie depressiv gewesen, aber "ich war nicht motiviert, aufzustehen und so zu arbeiten wie zuvor. Es hat mich erschüttert." Nach dem Vorfall habe sie eine Menge über sich gelernt, sagte die 37-Jährige. Früher habe sie sich darüber definiert, wie viel sie besitze. Nun hätten sich ihre Ansichten und ihr Leben verändert: "Ich bin dankbar für diese Erfahrung, obwohl es schrecklich war." Damit mein Kardashian offenbar auch ihr Verhalten in den sozialen Netzwerken. Der Raub habe ihr die Augen geöffnet, sodass sie ihre Postings auf Plattformen wie Instagram überdachte. Heute veröffentliche sie Fotos und Videos erst, nachdem sie den Ort des Geschehens wieder verlassen habe. Der Reality-TV-Star war Anfang Oktober 2016 während der Fashion Week in einer Pariser Luxusresidenz von maskierten Räubern überfallen worden. Die Täter erbeuteten dabei Schmuck im Wert von mehreren Millionen Euro. Kardashians jüngste Äußerungen dürften zu Diskussionen mit Ehemann West führen: Der ist ein bekennender Anhänger von US-Präsident Donald Trump - und der lehnt strengere Waffengesetze strikt ab.

Die 37-Jährige fremdelt mit der Idee, vier weitere Söhne und Töchter zu bekommen, jedoch nicht wegen ihres eigenen Alters oder der Sorge vor Überforderung. Sondern aus politischen Gründen. "Ich könnte das niemals", sagte Kardashian, "vor allem nicht in dieser Welt, in der wir leben." Sie sei besorgt wegen der steigenden Zahl von Amokläufen mit Schusswaffen an Schulen in den USA.