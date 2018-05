Die USA und die Markles Royal Knatsch

Amerikas Klatschzeitschriften haben eine neue Obsession. Nicht abgestürzte Hollywood-Stars, rivalisierende Rapper oder die Kapriolen des Kardashian-Clans - sondern die Royal Wedding. Genauer gesagt: das transatlantische Melodrama drumherum.

"Meghan Markles traurige Hochzeitsprobe - die Inside-Story!", plärrte der "National Enquirer". "Wird Dad sie zum Altar führen?", bangte die "Sun" . Die Paparazzi-Website "TMZ", sonst kein Hort aristokratischer Leidenschaft, widmet der US-britischen Vermählung eine laute Schlagzeile nach der anderen: "Königliche Hochzeitskrise", "Dad kommt nicht", "Yoga-Mom kommt dafür".

Amerika war immer schon seltsam fasziniert vom Treiben seiner früheren Kolonialherren. Doch die Vermählung des US-Starlets Meghan Markle mit Prinz Harry, dem Enkel der Queen, sorgt für einen Wirbel, wie es ihn hier lange nicht mehr gab in der "special relationship" beider Staaten.

Das liegt daran, dass die Braut die erste Amerikanerin, Schauspielerin und Person mit einem schwarzen Elternteil ist, die ins Königshaus einheiratet. Aber auch an Markles Familie, die teils nicht minder schrill ist als die Royals, doch völlig unvorbereitet darauf, wie gnadenlos die Medien sie durch den Schmutz ziehen - eine Tradition der britischen Yellow Press, der sich deren US-Cousins jetzt gierig anschließen.

Während sich Markles schwarze Verwandtschaft vornehm im Hintergrund hält, liefert der weiße Zweig der Familie saftige Schlagzeilen - und nicht immer unverschuldet. Ihr Vater verhökerte Paparazzi-Bilder und bleibt der Hochzeit nun wegen Herzproblemen fern. Ihre Stiefschwester hört nicht auf, unratsame Interviews zu geben. Ihr Stiefbruder nannte die Heirat in einem Brief voller Schreibfehler ein "Fake-Märchen" und riet Harry zur Flucht: "Es ist noch nicht zu spät." (Mehr zur Familie Markle lesen Sie hier.)

Dass die New-Age-Idylle der Markles da schon lange beendet war, war bisher freilich eine Privatangelegenheit gewesen. Der Beleuchter Thomas Markle und die Maskenbildnerin Doria Ragland hatten sich am Set der Seifenoper "General Hospital" kennengelernt. Markle stammte aus einer weißen Arbeiterfamilie, Raglands Vorfahren waren Sklaven. Meghan wurde 1981 geboren, doch schon zwei Jahre später trennten sich die Eltern, 1987 wurden sie geschieden.

Thomas Markle, 73, lebt heute in Mexiko, "als Einsiedler", wie es die "New York Times" beschreibt. Seine angeblich prekären finanziellen Umstände kamen aber erst unter die Lupe, als die Verlobung seiner Tochter offiziell wurde. Die soll lange keinen Kontakt zu ihm gehabt haben. Was an ihrem Erfolg in der Fernsehserie "Suits" gelegen haben könnte, deren siebte Staffel und Markles Rolle (Achtung, Spoiler) mit ihrer TV-Hochzeit endete.

Zuletzt rüstete sich der Vater für die echte Hochzeit, wie im April veröffentlichte Paparazzi-Fotos zeigten. Hanteltraining, Bücher über Großbritannien, das Vermessen eines Anzugs: Die Bilder entpuppten sich als gestellt, Markle habe sich mit bis zu 100.000 Pfund bezahlen lassen, so die Londoner "Daily Mail". Seitdem vermeldet "TMZ" atemlos jeden Wasserstand: Markles beschämtes Geständnis, seine Hochzeitsabsage, seine SMS mit Meghan, seine Doch-wieder-Zusage, seine Herzoperation, seine endgültige Absage, die Meghan Markle selbst bestätigte.

Es ist die Demontage eines Mannes, der den unbarmherzigen Blick der "Royal Watchers" nicht gewohnt ist. Seine Kinder aus erster Ehe, Tom und Samantha, helfen wenig. Tom nennt seine Stiefschwester Meghan eine "dumme, arrogante Frau". Samantha schreibt eine Autobiografie mit dem Titel "Eine Geschichte von zwei Schwestern". Beide sind am Samstag nicht eingeladen.

Für die US-Medien ist all das ein dankbares Thema: Es verbindet die Sensationsgier der Amerikaner mit ihrer skurrilen Begeisterung fürs Königshaus, von dem sie sich einst per blutiger Revolution getrennt hatten. Diese Begeisterung offenbarte sich schon 1981, sechs Tage vor Meghan Markles Geburt, als 17 Millionen US-Zuschauer die Hochzeit von Prinz Charles und Lady Diana mitverfolgten, und 1997, als Dianas Beerdigung doppelt so viele vor die Bildschirme lockte.

Tausendjährige Realityshow mit Krone und Zepter

"Die Amerikaner mögen die Königsfamilie", sagte US-Präsident Barack Obama vor drei Jahren, als Prinz Charles ihn besuchte. "Sie mögen sie viel lieber als ihre eigenen Politiker." Auch wenn deren Clans - die Kennedys, Bushs, Clintons, selbst die Obamas - gerne als "American Royalty" präsentiert werden, ist das nicht mehr als Wunschdenken des disneyfizierten US-Bürgertums.

Zumal das Leben der Originale eine reale Seifenoper ist, eine tausendjährige Realityshow mit Krone und Zepter. Kein Wunder, dass Hollywood sie verklärt, mit Filmen wie "The Queen" und "The King's Speech" oder zuletzt mit der Netflix-Serie "The Crown", die mit Elizabeths Jugend begann und irgendwann, in einer späteren Staffel, bei Harry und Meghan landen könnte.

All das prallt am Samstag aufeinander, die Lust am Glanz und die Lust am Gossip. Jedes US-Network überträgt live, assistiert von Hollywood-Korrespondenten und "Royal Commentators". Es ist der perfekte Eskapismus zu Zeiten, die sonst von düsteren Polit-Nachrichten beherrscht sind: Für ein paar kurze Stunden wird Twitter nur ein Thema haben, und es heißt nicht Trump.