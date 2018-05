Um 13 Uhr deutscher Zeit beginnt der Hochzeitsgottesdienst in der St.-George's-Kapelle - und schon jetzt sind viele Details bekannt: Der Gottesdienst mischt laut dem offiziellen Programm Tradition mit ein wenig Moderne.

Unter anderem soll ein Gospelchor den Sechzigerjahre-Hit "Stand by me" des 2015 gestorbenen US-Musikers Ben E. King singen. Zudem wird die Braut in einem Detail von Traditionen abweichen: Meghan Markle werde Prinz Harry keinen "Gehorsam" versprechen, hieß es. Die Trauung werde zudem in einem nicht allzu altertümlichen Englisch abgehalten.

Die ersten Gäste waren gegen 10.30 Uhr deutscher Zeit an Schloss Windsor angekommen - unter anderem Golden-Globe-Preisträger Idris Elba, die US-Moderatorin Oprah Winfrey und Chelsy Davy, mit der Harry mehrere Jahre lang liiert war.

Später trudelten immer mehr Weltstars ein: Elton John, David und Victoria Beckham, George und Amal Clooney, Serena Williams und James Corden. Auch Darsteller aus der TV-Serie "Suits" , aus der Meghan Markle zuletzt ausgeschieden waren, gehören zu den geladenen Gästen.

. Zu den Gästen zählt auch , der Bruder von Harrys verstorbener Mutter Diana. Gegen 12.15 waren erste Bilder von der Ankunft von Mitgliedern des Königshauses zu sehen. Auch Meghan Markle und ihre Mutter Doria Ragland machten sich in einem dunklen Rolls-Royce auf den Weg zum Schloss. Prinz Harry, der zu Fuß an der Seite seines Bruders und Trauzeugen William kam, trägt eine dunkle Gala-Uniform.

Am Morgen war bekannt geworden, welchen offiziellen Adelstitel Königin Elizabeth II. dem Brautpaar verliehen hat: Prinz Henry von Wales, wie Harrys offizieller Titel lautet, ist künftig auch Herzog von Sussex, Graf von Dumbarton und Baron Kilkeel. Meghan Markle schmückt künftig der Titel "Ihre königliche Hoheit die Herzogin von Sussex".

Der Beginn der Hochzeitszeremonie war für 13 Uhr deutscher Zeit angesetzt, insgesamt ist in der St.-George's-Kapelle Platz für etwa 600 Gäste. Die Trauung übernimmt Justin Welby, Erzbischof von Canterbury. Nach der Trauung sollen Prinz Harry und Meghan Markle in einer offenen Ascot-Landau-Kutsche durch Windsor fahren.