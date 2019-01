Herzogin Meghan hat eine Schwäche für den Valentinstag. Das gestand sie auf ihrem ehemaligen Lifestyle-Blog "The Tig": "Jedes Jahr am 14. Februar wache ich auf, fühle mich, als wäre ich in ein Robert-Doisneau-Foto eingetaucht und warte mit angehaltenem Atem darauf, in einem Kuss zu versinken. Das passiert natürlich alles in Schwarz-Weiß und - wenn es nach mir gehen würde - in Paris."

Dieses Jahr jedenfalls wird es für die Herzogin von Sussex keine Liebesfeier in Paris geben. Vielleicht nicht einmal den ersehnten Kuss. Wie das britische Königshaus auf Twitter mitteilte, wird Prinz Harry den Tag als Captain General der Royal Marines am Militärstandort Bardufoss in Norwegen verbringen. Dort wird er die Soldaten bei dem Winter-Überlebenstraining "Clockwork" besuchen.

The Duke of Sussex, Captain General @RoyalMarines, will visit Exercise Clockwork to celebrate the 50th anniversary of the operation in Bardufoss, Norway on Thursday 14th February. pic.twitter.com/73LASSDk4g — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 28, 2019

Meghan und Prinz Harry haben im vergangenen Mai geheiratet. Im April erwarten sie ihr erstes Kind, wie Meghan verriet. Trotzdem gehen die Pflichten des Königshauses den romantischen Feierlichkeiten vor.

Erst im Dezember 2017 war Prinz Harry zum Captain General ernannt worden. Diesen Titel trug davor Prinz Philip, Duke von Edinburgh, der die Besuche in Bardufoss die vergangenen 64 Jahre übernommen hatte. Harry wird dort am 14. Februar außerdem Militärvertreter treffen, die auf dem Stützpunkt leben und trainieren, sowie Flugpersonal und Ingenieure. 16.000 Soldaten sind dort laut Königshaus seit 1969 ausgebildet worden.