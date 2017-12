Kurz vor den offiziellen Weihnachtsfeierlichkeiten hat eine Rassismusdebatte am britischen Königshof für Aufregung ausgelöst: Eine angeheiratete Cousine der Queen, die Prinzessin Michael of Kent, ist auf Fotos mit einer fragwürdigen Brosche am Mantel zu sehen. Das Schmuckstück ist unter anderem mit dem Kopf eines dunkelhäutigen Mannes versehen, was Kritiker als rassistischen Verweis sehen.

Die Angelegenheit ist gleich aus mehreren Gründen pikant. Die jetzt öffentlich gewordenen Aufnahmen zeigen die Prinzessin im Auto auf dem Weg zu einem Essen im Buckingham Palace, an dem auch Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle teilnahm. Kritiker werfen der Prinzessin vor, mit der Brosche gezielt einen Affront provoziert zu haben - denn Markle selbst ist die Tochter eines Weißen und einer Afroamerikanerin.

Ob die Prinzessin das umstrittene Schmuckstück tatsächlich auch in Gegenwart des erst seit Kurzem verlobten Paares trug, ist nicht klar. Die Sache hat aber noch aus einem anderen Grund das Zeug zum Skandal: Die ins Königshaus eingeheiratete Prinzessin Michael of Kent kam als Marie-Christine von Reibnitz zur Welt und ist die Tochter eines Deutschen mit fragwürdiger Rolle im Nationalsozialismus.

Der 1982 verstorbene Günther-Hubertus Freiherr von Reibnitz war 1933 als Untersturmführer in die SS eingetreten und hatte es bis zum Obersturmbannführer gebracht. Später wurde er jedoch aus der SS ausgestoßen und bei der Entnazifizierung als "nicht belastet" eingestuft.

Die Prinzessin hat sich für den Broschen-Fauxpas inzwischen entschuldigt. Sie bedauere es sehr, dass das Schmuckstück als Provokation wahrgenommen worden sei, teilte ein Sprecher mit: "Die Brosche war ein Geschenk und war zuvor bereits häufig getragen worden."

Meghan Markle hat sich zu all dem bislang nicht geäußert - sie hat derzeit aber auch viel anderes um die Ohren: Die Schauspielerin und Prinz Harry hat angekündigt, am 19. Mai in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor im Westen Londons zu heiraten.

Die Planung der Feier wollen Harry und seine Verlobte selbst in die Hand nehmen. "Sie wollen, dass der Tag so gestaltet wird, dass sich die Öffentlichkeit als Teil der Feier fühlen kann", ließ das Paar wissen. In einer früheren Mitteilung hieß es: "Die Hochzeit wird, wie alle Hochzeiten, ein Moment des Spaßes und der Freude sein, der die Charaktere von Braut und Bräutigam widerspiegelt."