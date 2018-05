Royale Hochzeit Prinz Charles wird Meghan Markle zum Altar führen

Wer führt Meghan Markle zum Traualtar? Nach der Absage ihres Vaters war darüber gemutmaßt worden. Nun ist das Rätsel gelöst: Meghan Markle habe Prinz Charles gebeten, sie zu begleiten, teilte der Kensington-Palast auf Twitter mit.

Der Prinz von Wales sei erfreut, Meghan Markle auf diese Weise in der königlichen Familie willkommen heißen zu können, heißt es in dem Statement.

Am Donnerstag hatte Meghan Markle offiziell bestätigt, dass ihr Vater nicht an der Hochzeit teilnehmen werde. Schon am Mittwoch hatte Thomas Markle gegenüber dem US-Promi-Portal "TMZ" gesagt, seine Gesundheit lasse eine Reise nach Großbritannien nicht zu, er müsse nach einem Herzinfarkt operiert werden. Es war bereits die dritte Kehrtwende in dem Fall.

Alles Wichtige zu der royalen Hochzeit lesen Sie hier.