Spice Girl Mel B Gerangel, Zoff ums Geld, Scheidung

Zehn Jahre waren die britische Sängerin Melanie Brown, alias Mel B, und Stephen Belafonte verheiratet. Jetzt hat die 41-Jährige einen Schlussstrich gezogen. Den am Montag in Los Angeles eingereichten Scheidungspapieren zufolge sind unüberbrückbare Differenzen der offizielle Grund. Das Sorgerecht für die gemeinsame fünfjährige Tochter Madison wollen Belafonte und Mel B demnach teilen.

US-Medienberichten zufolge soll der Tod von Mel Bs Vater Anfang des Monats großen Einfluss auf die Entscheidung der Musikerin gehabt haben. Sein Ableben habe einen "Moment der Klarheit" gebracht. Sie sei ihrer Familie dadurch wieder nähergekommen - und die habe ihren Mann nie leiden können.

Der "Daily Mirror" berichtete, eine heftige Auseinandersetzung über das auf 46 Millionen Euro geschätzte Vermögen des Spice Girls sei der wahre Auslöser der Trennung. Immer sei es in der Beziehung um Geld gegangen. "Stephen kam ständig mit Geschäftsideen, die riesigen Streit hervorriefen", sagte ein Insider dem Blatt.

Für Bekannte kam der Scheidungsantrag demnach wenig überraschend, das Paar habe sich seit langem gestritten. Turbulent soll es in der Ehe zugegangen sein, es gab Gerüchte um körperliche Gewalt, nachdem Mel B vor drei Jahren mit Blutergüssen und Kratzern im Gesicht und an den Armen in der Öffentlichkeit gesehen worden war. Belafonte hatte die Vorwürfe von sich gewiesen.

Kennengelernt hatten sich Belafonte und Mel B im Jahr 2007. Sie heirateten vier Monate nach ihrem ersten Treffen in Las Vegas.

Die in Leeds geborene Melanie Brown, bei den Spice Girls einst als "Scary Spice" bekannt, hat noch zwei weitere Kinder: Die neunjährige Angel Iris, deren Vater Schauspieler Eddie Murphy ist, sowie Tochter Phoenix Chi, 18, aus der Ehe mit dem Tänzer Jimmy Gulzar. Bei der Scheidung im Jahr 2000 bekam Brown das Sorgerecht zugesprochen. Sie musste ihrem Ex-Mann allerdings eine Abfindung von 2,8 Millionen US-Dollar zahlen.