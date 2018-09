Klatsch und Knatsch Wir machen das schon

Die Ankündigung der Woche...

... machte Melanie Brown alias Mel B. Bei TV-Talker James Corden gab sie allen Fans der Spice Girls Hoffnung, es könnte eine neue Tournee der Band geben. "Das passiert zu 100 Prozent", sagte die Sängerin. Drei ihrer vier Kolleginnen seien dabei - Emma Bunton, Melanie Chisholm und Geri Halliwell. Und Victoria Beckham? Da müsse man mal schauen, sagte Brown. Wann genau die Tour denn stattfinden soll, ist indes offen - und das dürfte auch noch eine Weile so bleiben. Corden merkte an, Brown halte die Öffentlichkeit schon seit Jahren mit der Ankündigung einer Tour hin. Den Fans dürfte das egal sein, Hauptsache, irgendwann können sie wieder zum Konzert.

Spice Girls Reloaded? Die Spice Girls bei einem Konzert im Jahr 2007: Schon seit Jahren ist die Band aufgelöst - doch immer wieder gibt es Gerüchte über einen Neustart. Melanie Brown alias Mel B befeuert nun diese Gerüchte. Es werde zu 100 Prozent eine neue Spice-Girls-Tour geben, sagte sie in der Sendung von TV-Talker James Corden. Bis auf Victoria Beckham (l.) seien die Kolleginnen allesamt an Bord - Geri Halliwell (2.v.l.), Emma Bunton (2.v.r.) und Melanie Chisholm. Was Beckham angehe, müsse man schauen, sagte Brown, die in der Jury der Show "America's Got Talent" sitzt. 2012 hatte sich die Band noch einmal zusammengefunden und war bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in London aufgetreten. Wann die Tour stattfinden soll, sagte Brown nicht - immerhin hat sie schon vor Jahren neue Konzerte der Band angekündigt. Bis die Spice Girls - hier ein Foto aus dem Jahr 2012 - tatsächlich wieder gemeinsam auftreten, wird es wohl nicht ein Weilchen dauern.

Die Modenschau der Woche...

... gab es, wie könnte es auch anders sein, bei der Fashion Week in New York. Rihanna ließ dabei die neueste Kollektion ihrer Unterwäschelinie Savage x Fenty präsentieren. Als Models wählte sie neben den Profis Gigi und Bella Hadid Frauen unterschiedlichster Konfektions- und Körpergrößen. auch zwei Schwangere waren darunter. Rihanna sagte: "Ich glaube, jede Frau hat eine wilde Seite in sich, egal, ob sie diese gefunden hat oder nicht. Sie ist da."

Dessous von Rihanna Rihanna ist auf einer Mission und wie diese aussieht, hat die Sängerin auf der New Yorker Fashion Week gezeigt. Die 30-Jährige präsentierte die neuste Kollektion ihrer Unterwäschelinie Savage x Fenty und ließ dafür die unterschiedlichsten Models über den Catwalk laufen. "Meine Mission ist, dass sich alle Frauen auf der Welt wohl und sexy in Unterwäsche fühlen und Spaß damit haben", sagte die Sängerin. Und so zeigten kleine und große Frauen mit den unterschiedlichsten Konfektionsgrößen ihre Kollektion. Sogar zwei Schwangere liefen für Rihanna über den Laufsteg. Auch zwei professionelle Models ließen sich von der 30-Jährigen verpflichten. Gigi Hadid zeigte sich in einer dunkelgrünen Kreation der Sängerin... und ihre Schwester Bella in einem hellblauen Modell. Rihannas Models präsentierten ihre Kollektion nicht nur laufend, sie tanzten auch und ließen die Präsentation so zu einer Performance werden. Die Frauen, die ihre Kollektion zeigen würden, stünden für das Wort "wild", sagte die Sängerin. "Ich glaube, jede Frau hat eine wilde Seite in sich, egal, ob sie diese gefunden hat oder nicht. Sie ist da", sagte die 30-Jährige weiter. Mit ihrer Dessouskollektion ging Rihanna bereits im Frühling an den Start. Im Mai zeigte sie zum ersten Mal Dessous ihrer Linie Savage x Fenty auf der Fashion Week in New York.

Der Illusionszerstörer der Woche...

... dürfte David Guetta sein. Der Star-DJ sprach in einem Interview darüber, welche Unannehmlichkeiten sein Arbeitsleben so mit sich bringt: Schlafmangel, wenig Zeit für die Familien, enormer Leistungsdruck, kein geregelter Lebensryhthmus. "Du schläfst nicht regelmäßig, bist ständig unterwegs und hast kein normales Familienleben", sagte der 50-Jährige. "Das Schlimmste für mich ist, meinen Zeitplan umzustellen."

"Dazu kommt der Druck" Auf diesem Foto aus dem August sieht David Guetta recht zufrieden aus - dabei ist dem Star-DJ oft gar nicht zum Lachen zumute, wie er nun in einem Interview sagte. "Die Menschen verstehen das meist nicht", sagte Guetta. "Sie sehen die Bilder auf Instagram, wie wir glücklich die Hände in die Höhe strecken und ständig Party machen. Aber das ist nur ein Teil der Realität." Auch abseits der großen Auftritte gebe es manche Last, sagte der 50-Jährige: "Du fühlst dich manchmal allein. Dazu kommt der Druck, ständig abliefern zu müssen." Dieses Bild zeigt ihn vor dem Finale der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Paris an der Seite von Sängerin Zara Larsson. Und das Privatleben? Guetta: "Du schläfst nicht regelmäßig, bist ständig unterwegs und hast kein normales Familienleben." Guetta ist ein enorm gefragter Künstler. So trat er etwa bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich auf. Allzu anstrengend ist Guetta sein Lebensstil und die Produktion neuer Songs trotz allem offenbar nicht geworden: Am Freitag erscheint sein neues Doppelalbum "7".

Der Zwist der Woche...

... spielte sich zwischen Nicki Minaj und Cardi B ab. Bei der Modewoche in New York sollen die Rapperinnen aneinander geraten sein. Wie die Auseinandersetzung verlief und worum es ging - darüber gibt es freilich verschiedene Ansichten. Cardi B deutete auf Instagram an, Minaj habe ihre Fähigkeiten als Mutter angezweifelt. Minaj widersprach - und sagte ihrerseits, Cardi B habe ihre Karriere auf "Mitleid und Schmiergeld" aufgebaut.

Nicki Minaj vs. Cardi B Nicki Minaj (links) und Cardi B sind beide erfolgreiche Rapperinnen - und offenbar nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Am Rande der New Yorker Fashion Week soll ihr Streit eskaliert sein. Nun äußerte sich Minaj zu dem Vorfall. Die öffentliche Auseinandersetzung sei "beschämend und erniedrigend" gewesen. Deutliche Worte sendet die 35-Jährige in Richtung ihrer Konkurrentin: "Diese Frau ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und sie schmeißt Flaschen und Schuhe", sagte sie über Cardi B (Foto). Cardi B hatte sich bereits am Wochenende auf Instagram zu dem Vorfall geäußert - und Minaj vorgeworfen, sie habe ihre Fähigkeiten als Mutter infrage gestellt. Bei den darauf folgenden Rangeleien soll Cardi B vom Ellenbogen eines Sicherheitsmannes getroffen worden sein - und trug eine Schwellung über dem Auge davon. Diesen Vorwurf wies Minaj nun zurück: "Ich würde niemals über irgendjemandes Kind debattieren", sagte sie. Die Frauen werden wohl keine Freundinnen mehr: Cardi B habe ihre Karriere auf "Mitleid und Schmiergeld" aufgebaut, behauptet Minaj.

Die schlechteste Diebin der Woche...

... ist wohl Melissa McCarthy. Anlässlich ihres neuen Films, in dem sie die Fälscherin und Diebin Lee Israel verkörpert, fragte die Zeitschrift "People" sie, was sie selbst an illegalen Dingen getan habe. McCarthys Antwort ist weitaus weniger dramatisch, als die Machenschaften ihrer Rolle: "Ich glaube, ich bin letztens mit etwas aus einem Laden gelaufen", sagte McCarthy bei einer Vorführung des Films auf dem Internationalen Filmfestival in Toronto. Sie sei aber "zu langweilig" führte sie weiter aus, denn sobald sie ihr Versehen bemerkt habe, sei sie zurückgelaufen und habe gesagt: "Ich habe das gestohlen!"

"Zu langweilig" für Illegales Beim diesjährigen Toronto International Film Festival wurde Melissa McCarthys neuester Film "Can You Ever Forgive Me?" gezeigt. Bei der Pressekonferenz sagte die Schauspielerin, dass sie mal aus Versehen gestohlen habe. In ihrer neuesten Rolle spielt McCarthy die Biografin und spätere Fälscherin Lee Israel. McCarthy wurde durch die Serie "Gilmore Girls" international bekannt. Für ihre Nebenrolle in "Brautalarm" bekam die 48-Jährige eine Oscarnominierung. Hier posiert sie im Jahr 2016, nachdem sie den "Peoples Choice Award" gewonnen hatte. Neben ihrer Schauspielkarriere engagiert sich McCarthy auch politisch: Als Komikerin parodierte sie beispielsweise Donald Trumps ehemaligen Pressesprecher Sean Spicer.

Die Überraschungshochzeit der Woche...

... feierte Denise Richards. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Schauspielerin sich verlobt hat - nun hat sie Tatsachen geschaffen. "Die Gerüchte sind wahr. Dies ist mein Ehemann Aaron, wir haben gerade geheiratet", sagte Richards im Hochzeitskleid an der Seite von Schauspieler Aaron Phypers in einem kurzen Video beim US-Sender Bravo.

"Ich bin sehr glücklich, ganz offiziell mit der Liebe meines Lebens verheiratet zu sein", sagte Richards dem TV-Sender. Die Zeremonie habe im kleinen Kreis in dem Küstenort Malibu stattgefunden, berichtete das Portal "People".

24 Stunden für das Brautkleid Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Denise Richards verlobt hat - nun hat die US-Schauspielerin am Wochenende in Kalifornien geheiratet. "Die Gerüchte sind wahr. Dies ist mein Ehemann Aaron, wir haben gerade geheiratet", sagte Richards im Hochzeitskleid an der Seite von Schauspieler Aaron Phypers in einem kurzen Video beim US-Sender Bravo. "Ich bin sehr glücklich, ganz offiziell mit der Liebe meines Lebens verheiratet zu sein", sagte Richards dem TV-Sender. Die Zeremonie habe im kleinen Kreis in dem Küstenort Malibu stattgefunden, berichtete das Portal "People". Der Designer Mark Zunino kreierte Richards' kurzes Hochzeitskleid. Er gratulierte dem Paar auch über Instagram und postete ein Foto, das ihn mit Richards zeigt. Für das Kleid hatte der Designer nur wenig Zeit, wie er in dem Post verriet. "24 Stunden, um ein Hochzeitskleid herzustellen? Kein Problem", schrieb Zunino. Für Richards ist es nicht die erste Hochzeit: Das frühere Bond-Girl ("James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug") war von 2002 bis 2006 mit dem Schauspieler Charlie Sheen ("Two And A Half Men") verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter, die heute 13 und 14 Jahre alt sind. Richards hat zudem eine siebenjährige Adoptivtochter.

Der Designer Mark Zunino kreierte Richards kurzes Hochzeitskleid. Er gratuliere dem Paar auch über Instagram und postete ein Foto, das ihn mit Richards zeigt. Für das Kleid hatte der Designer nur wenig Zeit, wie er in dem Post verriet. "24 Stunden um ein Hochzeitskleid herzustellen? Kein Problem", schrieb Zunino.

Den Korb der Woche...

... bekam der Musiker Drake - von Heidi Klum. Die 45-Jährige ist seit einiger Zeit mit Tom Kaulitz zusammen. Wegen des Tokio-Hotel-Gitarristen verschmähte sie offenbar den anderen prominenten Verehrer.

Fast verpasst Heidi Klum ist offenbar sehr glücklich mit ihrem Freund Tom Kaulitz - doch fast hätte sie den Tokio-Hotel-Gitarristen gar nicht kennengelernt, berichtete sie im US-Fernsehen. "Eigentlich wollte ich überhaupt nicht ausgehen", sagte Klum über den Abend, an dem sie Kaulitz kennenlernte. Ein Freund habe sie dann überredet, doch zu seiner Geburtstagsparty zu kommen. Sie habe sich sofort zu Kaulitz hingezogen gefühlt, sagte Klum: "Ich musste neben ihm sitzen statt gegenüber, weil ich ihn dann die ganze Zeit hätte anschauen müssen." "Vielleicht ist er der erste Mann, der versteht, wovon ich rede", sagt Klum über den 29-Jährigen. Wegen Kaulitz gab sie offenbar auch einem anderen prominenten Verehrer einen Korb. "Drake, es tut mir leid, dass ich dir nicht zurückgeschrieben habe" - sagte sie. Der Rapper hatte sie erfolglos kontaktiert. Sie finde den Rapper aber trotzdem cool und liebe seine Musik.

"Drake, es tut mir leid, dass ich dir nicht zurückgeschrieben habe", sagte Klum in der "Ellen DeGeneres Show". Der Rapper habe sie angeschrieben und um ein Date gebeten - erfolglos: "Ich habe nie zurückgeschrieben, weil ich die Liebe meines Lebens gefunden hatte." Sie finde den Rapper aber trotzdem cool und liebe seine Musik.