Mel B Nacktes Rätsel

Das Selfie, das Ex-Spice-Girl Mel B jüngst bei Instagram veröffentlichte, zeigt offenkundig pure Schönheit. Nackt posiert die Musikerin da vor dem Spiegel, nur an den Handgelenken trägt sie Uhr und Schmuckreifen. Die Arme hat sie verschlungen, um ihre Brüste zu verbergen. Was für eine Frau. So sieht das aus.

So aber ist das gar nicht gemeint. "Als eine Frau", so schreibt die 41-Jährige unter das Bild, "umarme ich meine Fehler und fühle mich wohl in meiner eigenen Haut". Sie habe "absolut kein Verlangen", sich anzupassen. "Meine Damen, wir lieben die Haut, in der wir stecken." Mehr als 17.000 "Gefällt mir"-Klicks sammelte das Motiv ein.

As a women I Embrace my flaws and I'm comfortable in my own skin,might as well im gonna be in it for the rest of my life,I'm the kinda girl that has absolutely no desire to fit in,ladies we gotta love the skin we are in #feelinmyself Ein von Mel B (@officialmelb) gepostetes Foto am 2. Dez 2016 um 11:11 Uhr

Doch schon die Kommentare unter dem Bild verraten vielfach ungläubiges Staunen. "Welche Fehler?", fragt eine Nutzerin. Eine andere wird noch deutlicher: "Zu sagen, man umarme seine Fehler, wenn man keine hat, ist eine armselige Botschaft."

In Wahrheit ist Mel B, dreifache Mutter, wohl auch ziemlich stolz auf ihre trainierten Bauchmuskeln, wie das Magazin "People" schreibt. Im Juli habe die Sängerin darüber gejubelt, dass sie 15 Kilo abgenommen hätte. Und vor einiger Zeit schrieb sie demnach: "Ich habe soooo hart für diesen Körper gearbeitet."

Und so bleibt der Impuls für das jüngste Selfie: rätselhaft.