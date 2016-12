Designer und Melania Trump Die Gretchenfrage der Modebranche

Dennis Basso ist nicht nur in der New Yorker Modeszene eine feste Größe. Der Designer hat Michelle Obama, Helen Mirren und Zsa Zsa Gabor eingekleidet. Auch mehrere Damen aus der Familie Trump gehören zu seinen Kundinnen: Ivana, Ivanka und Melania - Donald Trumps Ehefrau, die kommende First Lady.

"Melania ist eine wunderschöne Frau", sagte Basso nun der Website "Daily Beast". Er würde es als große Ehre empfinden, die First Lady einzukleiden - ganz gleich, wo man politisch stehe. Die Präsidentengattin sei eine wichtige Figur. "Melania wird eine wunderschöne First Lady sein", sagte Basso. Er würde sehr gerne für sie arbeiten.

Mit seiner Meinung steht Basso nicht allein da. Vor wenigen Wochen sagte Tommy Hilfiger, jeder Designer sollte stolz sein, Melania Trump einzukleiden. Es gibt aber auch Modeschöpfer, die sich im Wahlkampf klar gegen Trump positioniert hatten - und es deshalb ablehnen, Melania Trump einzukleiden. Wer gehört zu welchem Lager? Und wer ist noch unsicher? Der Überblick: