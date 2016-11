Tommy Hilfiger über Melania Trump "Jeder Designer sollte stolz sein, sie einzukleiden" 

Hübsche Kleider für die Frau des designierten US-Präsidenten Donald Trump? Nicht wenn es nach Sophie Théallet geht. Die französische Designerin, die schon Michelle Obama einkleidete, wetterte am Wochenende, ihre Mode und ihre Werte seien unvereinbar mit der rassistischen Rhetorik Trumps im Wahlkampf. Sie forderte andere Designer auf, ebenfalls die Stimme zu erheben.

Ihr Kollege Tommy Hilfiger ließ sich nicht lange bitten - und sprang Melania Trump zur Seite. "Melania ist eine sehr schöne Frau, und jeder Designer sollte stolz sein, sie einzukleiden", sagte der 65-Jährige der Webseite "WWD". "Ivanka ist ebenso schön und intelligent, obwohl sie ihre eigenen Kleider trägt", lobte er auch Trumps Tochter.

Zum Thema Politik und Kleider hatte der Designer am Rande des Angel Balls in New York auch noch ein paar Ratschläge parat. "Die Leute sollten da nicht politisch werden. Alle waren ja auch glücklich darüber, Michelle Obama einkleiden zu dürfen", sagte Hilfiger. "Ich denke, sie sehen großartig in ihren Kleidern aus. Du kannst nicht viel schöner werden als Ivanka oder Melania."

Ob es bereits Aufträge für Melania Trumps Outfit zur Amtseinführung ihres Mannes gibt, ist nicht bekannt.