Die Kleiderwahl der amerikanischen First Lady sorgt weiter für Schlagzeilen, für Kopfschütteln und für Kritik in den sozialen Netzwerken. Melania Trump war am Donnerstag zur mexikanischen Grenze aufgebrochen, sie besuchte dort ein Heim für Flüchtlingskinder. Bei ihrem Abflug und bei ihrer Rückkehr trug sie eine olivgrüne Jacke, auf dem Rücken war folgender Schriftzug zu lesen: "I really don't care - do u?" Übersetzt in etwa: "Es ist mir wirklich egal - und euch?"

In sozialen Netzwerken wurde rasch die Frage laut, ob dies angesichts der politischen Brisanz der Diskussion über die Trennung von Flüchtlingsfamilien an der Grenze zu Mexiko Gedankenlosigkeit der First Lady gewesen sei - oder doch eine Botschaft.

Zunächst hatte es zwei Theorien dazu gegeben. Die erste lautete: Melania Trump interessiert sich nicht wirklich für Flüchtlinge. Die zweite lautete: Die Botschaft ist an ihren Ehemann gerichtet, US-Präsident Donald Trump. Melania Trump hatte die Familientrennungen vor wenigen Tagen kritisiert. Allerdings vermied sie es in diesem Statement, ihrem Mann die Verantwortung für die Familientrennungen zuzuweisen - obwohl dessen Regierung vor einigen Monaten begonnen hatte, diese Praxis systematisch zu verfolgen.

Um die Diskussionen einzudämmen, erklärte Melania Trumps Sprecherin in Texas, es handle sich schlicht um eine Jacke, "da war keine versteckte Botschaft". Sie hoffe, dass sich die Medien nach dem wichtigen Besuch in Texas nicht auf die Garderobe konzentrierten, sagte Stephanie Grisham. So war es Mitte 2017 gewesen, als Melania Trump in Stilettos in die von Tropensturm "Harvey" zerstörten Gebiete in Texas unterwegs war.

Um ihre Botschaft zu untermauern, twitterte Grisham am Donnerstag unter dem Hashtag #ItsJustAJacket - Es ist bloß eine Jacke. Doch der US-Präsident persönlich widersprach ihr kurze Zeit später. Mit dem Spruch habe sich Melania Trump auf die "Fake News"-Medien bezogen, twitterte Donald Trump - und holte damit wieder einmal gegen einen seiner Lieblingsgegner aus. "Melania hat verstanden, wie unaufrichtig die sind, und es ist ihr inzwischen wirklich egal."

So the exact opposite of what her spokeswoman said? Gotcha. https://t.co/fjbquWomTC — Maggie Haberman (@maggieNYT) 21. Juni 2018

Melania Trump selbst hat sich bisher nicht zur Jacke geäußert. US-Medienberichten zufolge stammt das Kleidungsstück aus einer Zara-Kollektion des Jahres 2016 und kostet 39 US-Dollar.

Die First Lady hatte erst kürzlich ihre "Be Best"-Kampagne vorgestellt, mit der sie sich für das Wohl von Kindern einsetzen will. Nachdem sie Fotos und Tonaufnahmen aus den Heimen in Texas gesehen und gehört habe, habe sie ihre Mitarbeiter gebeten, den Trip nach Texas zu organisieren. So schilderte es Trumps Sprecherin. Mehr über Melania Trumps Besuch in Texas lesen Sie hier. Mehr über die umstrittene US-Asylpolitik und die Familientrennungen an der Grenze zu Mexiko können Sie hier nachlesen.