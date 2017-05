Melanias #handgate Zwei Watschen für Mr President

Milliardenschwere Rüstungsdeals in Saudi-Arabien, Grundsatzrede in Israel - auf seiner ersten großen Auslandsreise stellt Trump wichtige Weichen für seine Außenpolitik. Entscheidungen, die uns noch lange beschäftigen werden.

Auch nicht übel: In Italien traf Trump Papst Franziskus zu einer 20-minütigen Privataudienz. Dennoch scheinen sich im Moment mehr Menschen dafür zu interessieren, worüber Donald und Melania sprechen, wenn sie mal zwanzig Minuten für sich sind. Schweigen sie? Streiten sie? Und wenn der Haussegen wirklich schiefhängt: Geht es um Politik? Oder Privates?

Bei Trumps präsidialer Weltreise beschäftigt Melanias zweifache Händchenverweigerung - in sozialen Medien ausgiebig unter dem Hashtag #handgate verhandelt - Presse und Privatleute fast so sehr wie seine Auftritte auf der politischen Weltbühne. Ja, die Hand der First Lady hat sogar schon einen eigenen Twitter-Account.

Irrfahrt zu Melanias Hinterteil

Erst hatte Melania ihrem Mann am Flughafen von Tel Aviv mit einem souveränen Klaps aus dem Handgelenk heraus seine Linke weggepatscht, als der Präsident ihre Hand ergreifen wollte. Am Tag darauf in Rom strich sich die First Lady auf der Gangway der Air Force One die Haare aus dem Gesicht - ausgerechnet, als Donald gerade Melanias Hand nehmen wollte.

Was dann folgte, ist fast schon bemitleidenswert: Trumps einsame Rechte irrt für den Bruchteil einer Sekunde hilflos Richtung Melanias Hintern, um im nächsten Moment irgendwie sinnlos neben dem präsidialen Leib herabzubaumeln.

Noch nie hat die Hand des Präsidenten so klein gewirkt.

Pete Souza, Haus- und Hoffotograf der Obamas, weiß um die Macht der kleinen Gesten großer Paare - und reagierte hämisch, indem er ein Bild von Barack und Michelle auf Instagram postete, auf dem die beiden ganz selbstverständlich Händchen halten.

Glauben Sie an Einhörner?

Der Schnappschuss ist hübsch, geht aber am Thema vorbei. Wer ernsthaft meint, dass ein Präsidentenpaar es immer hinbekommt - hinbekommen müsste - den stressigen Job des First Couple zu meistern und auch noch glücklich zu sein, glaubt auch an Einhörner. Es reicht, wenn es danach aussieht.

Holding hands. Ein Beitrag geteilt von Pete Souza (@petesouza) am 23. Mai 2017 um 7:53 Uhr

Und wenn es das nicht tut? Dann wird Körpersprache wie bei Melania Trump - gewollt oder ungewollt - zu einer Meuterei gegen den Gatten und sein Amt.

Es ist schwer, zu glauben, dass die First Lady es nicht auf die Reihe kriegt, privaten Ärger mit Donald in der Öffentlichkeit wegzulächeln. Das ist es, was diese beiden Momente so spannend macht und Trump-Gegner mit Genugtuung erfüllen dürfte: Dass hier kein Kritiker aus der zweiten Reihe ätzt. Sondern dass die Frau, die seit mittlerweile zwölf Jahren mit Trump verheiratet ist, ihm derzeit womöglich nicht die Hand reichen mag - sei es nun bewusst oder unbewusst.

Das sind natürlich nur Vermutungen. Könnte auch sein, dass Donald einfach Schwitzehände kriegt, wenn er klimatisierten Flugzeugen entsteigt.