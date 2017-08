Helen Mirren kritisiert Trump-Frauen "Melania könnte ihn stürzen"

Helen Mirren ist dafür bekannt, dass sie sich mit ihrer Meinung nicht zurückhält. Nun ist sie ihrem Ruf wieder einmal gerecht geworden und kritisiert Ivanka und Melania Trump. Mirren, die sich seit Jahren für Frauenrechte einsetzt, hat laut der Zeitschrift "Allure" ein Problem damit, dass die beiden nicht versuchen, den US-Präsidenten in seiner umstrittenen Politik zu bremsen.

"Wenn man sich die alte Mel anschaut, denkt man: Sie ist eine der mächtigsten Frauen der Welt, denn sie könnte ihn stürzen," sagte Mirren. "Sie hätte es fast mit der Hand getan," fügte die Schauspielerin in Bezug auf einen Vorfall im vergangenen Mai hinzu. Damals hatte Melania vor zahlreichen Fernsehkameras die Hand ihres Mannes weggeschlagen, als dieser sie halten wollte. Die Szene spielte sich während Trumps erster offizieller Auslandsreise als Präsident ab und sorgte international für Spott.

Wie Melania sei auch Mirren Osteuropäerin. "Wir haben diese düsteren Seelen. Und diese düstere slowenische Seele wird irgendwann rauskommen." Alles, was Melania tun müsse, sei ein nettes Interview zu geben. Mirren selbst hat russische Wurzeln, wurde jedoch in England geboren.

Im Gespräch mit "Allure" bekam dann auch Ivanka Trump ihr Fett weg. Das Buch der Präsidententochter "Women Who Work" kommt bei Mirren nicht gut an. "Ivanka ist gut im Reden, aber was sie sagt, hat keine Substanz," sagte die Schauspielerin. Das Buch sei ignorant gegenüber einem Großteil der Frauen. Ratschläge, wie 'Nimm dir Zeit für eine Massage' hätten mit der Lebenswelt vieler Menschen nichts zu tun.

Dass Mirren kein Trump-Anhänger ist, hat sie bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht. Während des Präsidentschaftswahlkampfes hatte sie sich an die Seite von Hillary Clinton gestellt. Damals hatte die Schauspielerin Trump als "Frauen hassenden Dinosaurier" bezeichnet.