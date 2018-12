OP nach Unfall Spice Girls besuchen Mel B im Krankenhaus

Ihr rechter Unterarm und die Hand stecken in einem lilafarbenen Verband, der von einer weißen, um den Hals gelegten Schlinge getragen wird: Spice Girl Melanie Brown hat sich bei einem Unfall schwer an der Hand verletzt und zwei Rippenbrüche erlitten.

Sie sei mehr als drei Stunden lang operiert worden, schrieb die 43-jährige Sängerin auf Instagram. Auf dem Foto posiert sie mit ihrem Verband auf einem Krankenhausflur.

Brown bedankte sich in dem Post bei allen Ärzten und Krankenschwestern. Zugleich bedauerte sie, einen geplanten Auftritt in New York wegen des Unfalls absagen zu müssen. "Ich bin völlig enttäuscht, aber ich versichere euch, das wird an einem späteren Termin nachgeholt", schrieb sie.

Wie genau Brown sich die Verletzungen zuzog, ist bislang nicht klar. "Meine rechte Hand und mein rechter Arm wurden genäht, und ich versuche, stillzuhalten, damit meine beiden gebrochenen Rippen verheilen."

Die 43-Jährige plant zusammen mit ihren früheren Spice-Girls-Kolleginnen Geri Horner, Emma Bunton und Melanie Chisholm eine Reunion-Tour im kommenden Jahr. Die drei Frauen besuchten sie nach dem Unfall auch im Krankenhaus.

"Wenn deine besten Freundinnen im Krankenhaus mit Umarmungen, Lachen und sehr viel Liebe auftauchen", schrieb Mel B zu einem kurzen Video, das sie im Krankenbett und umringt von ihren drei Kolleginnen zeigt.

Im Juni wollen die vier Frauen mehrere Konzerte in Großbritannien geben. Die 43-jährige Victoria Beckham alias "Posh Spice" wird nicht dabei sein. Als Special Guest soll die britische Popsängerin Jess Glynne die Band unterstützen.

Das letzte Mal waren die Spice Girls 2012 bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London aufgetreten, danach arbeiteten sie gemeinsam für das Spice-Girls-Musical "Viva Forever!"

Die 1994 gegründete Band schaffte 1996 mit der Single "Wannabe" den Durchbruch. Vier Jahre später trennte sich die Gruppe. Für eine Tournee durch Europa und die USA kamen die Sängerinnen bereits 2007 und 2008 noch einmal zusammen.