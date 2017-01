Melania Trump auf Cover von "Vanity Fair Mexiko" Glamour für die bösen Nachbarn

Seit wenigen Tagen erst ist US-Präsident Donald Trump im Amt - und schon tut er alles dafür, das Verhältnis zum Nachbarn Mexiko zu beschädigen. Im Wahlkampf hatte Trump angekündigt, er wolle eine Mauer an der Grenze bauen. Nun macht er ernst: Per Dekret ordnete er das Vorhaben an - und forderte Mexiko auf, die Kosten zu tragen. Weil das Land sich weigert, wollen die USA Strafzölle auf mexikanische Produkte erheben.

Vor dem Hintergrund dieser Eiszeit erscheint die Ausgabe der "Vanity Fair Mexiko" pikant, die just am Ende dieser Woche auf den Markt kommt: Auf dem Cover der Zeitschrift - die amerikanische First Lady Melania Trump. Das frühere Profimodel stilisiert sich als Glamourfrau, die aus einer Spaghettischale Diamanten aufgabelt.

No, esta no es una historia de adulación. Les invitamos a leer el adelanto de este reportaje sobre Melania Trump. https://t.co/xduTFkMyBl — Vanity Fair México (@VanityFairMX) January 26, 2017

Im Interview für die Titelstory spricht Melania Trump darüber, wie sie mit ihrem Mann umgeht und wie sie die neue Jackie Kennedy werden kann. Jackie Kennedy avancierte als First Lady an der Seite von John F. Kennedy einst zur Stilikone.

Wie mehrere Medien berichten, ist die Trump-Story gar nicht neu. Und es ist offenbar Zufall, dass sie zeitgleich zur diplomatischen Krise erscheint. Im vorigen Frühjahr schon, so schreibt die "Washington Post", habe das Magazin "GQ" die Story gebracht. Es gehört wie "Vanity Fair Mexiko" zum Verlag Condé Nast.

Die "Post" mutmaßt, das Cover dürfte jetzt weder den Mexikanern gefallen noch vielen Trump-Anhängern, die Inszenierung von Reichtum gerade nicht mögen. An Melania Trump auf einem Cover aber dürften sich die Amerikaner schon einmal gewöhnen: First Ladies als Titelmodelle seien eine "altehrwürdige Tradition".