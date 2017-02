Meryl Streep vs. Donald  Trump Runde zwei

Schauspielerin Meryl Streep kritisiert zum zweiten Mal in einer öffentlichen Rede den Präsidenten der USA, Donald Trump. Das erste Mal bei ihrer Golden-Globes-Rede rührte sie ihre Kollegen zu Tränen, und auch dieses Mal blieben die Emotionen nicht aus.

Bei einer Spendengala der Human Rights Campaign (HRC), einer Organisation, die sich für LGBT-Rechte einsetzt, kommentierte Streep die Twitternachricht von Trump, die er nach ihrer Golden-Globe-Rede schrieb: "Ja, ich bin die überbewerteste, überdekorierteste und im Moment bin ich auch die meist beschimpfte Schauspielerin... meiner Generation." Das Publikum im Saal lachte.

Einfach nur die Geschirrspülmaschine einräumen

Sie wünschte, sie könne einfach zu Hause bleiben und die Geschirrspülmaschine einräumen, anstatt auf Podien zu reden - aber die Tragweite all dieser Ehrungen, die sie in ihrer Karriere erhalten habe, würde sie dazu nötigen, ihre Meinung zu äußern.

"Es ist beängstigend, eine Zielscheibe auf der Stirn zu haben", sagte sie, "und legt die Grundlage für alle Sorten von Attacken und Armeen von Braunhemden und Bots und Schlimmeres." Streep hat nicht genauer beschrieben, welchen Attacken sie nach der ersten Kritik an Trump ausgesetzt war.

Streep erhielt von HRC den National Ally Equality Award, also den Preis für Verbündete der LGBT-Bewegung. Sie sprach an dem Abend auch darüber, wie die Kulturindustrie immer Männer an die Spitze setzte, aber ab dem 20. Jahrhundert Frauen, Schwarze und andere Marginalisierte endlich begannen, ihre verdienten Rechte zu erhalten.

Doch eigentlich wollte sie nur über Trump sprechen: "Wenn wir diesen unsicheren Moment überleben - wenn sein vernichtender Instinkt zurückzuschlagen, uns nicht in einen nuklearen Winter führt -, werden wir vieles diesem Präsidenten zu verdanken haben. Er hat uns dann alle aufgeweckt und gezeigt, wie zerbrechlich Freiheit wirklich ist."

Bis jetzt hat Trump noch nicht reagiert.