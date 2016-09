Lena Dunham und Odell Beckham Jr.: Selbstzweifel zwischen Models und Schwänen

Er soll sich mehr mit seinem Instagram-Account als mit ihr beschäftigt haben: Weil Lena Dunham sich von Odell Beckham Jr. bei der Met Gala nicht beachtet fühlte, zog die Schauspielern kürzlich über ihren damaligen Sitznachbarn her. In einem Blogeintrag warf sie dem Football-Profi vor, sie bei der Gala nicht richtig gewürdigt zu haben, weil er sie unattraktiv fände.

Beckham habe sie an dem Abend angeschaut, als sei sie nicht die Art Frau, die er attraktiv findet. "Er wirkte, als ob er dachte: 'Das ist ein Marshmallow. Das ist ein Kind. Das ist ein Hund.' Es war nicht gemein, er war nur verwirrt", sagte Dunham in einem Gespräch mit Amy Schumer, das in ihrem Newsletter veröffentlicht wurde.

Nun teilte die Schauspielerin ihren Fans auf Instagram mit, es sei falsch gewesen Beckham, den sie vorher gar nicht gekannt habe, Desinteresse an ihrer Person vorzuwerfen. Dunham entschuldigte ihr Verhalten mit fehlendem Selbstbewusstsein, mit dem sie vor allem auf großen Show- und Modevents wie der Met Gala zu kämpfen habe.

"Es ist schwer sich nicht wie ein verflixter Haufen Müll zu fühlen, wenn man von Models und schwanengleichen Schauspielerinnen umgeben ist", schrieb sie. Neben einem gutaussehenden Athleten zu sitzen, habe ihre Minderwertigkeitsgefühle an diesem Abend noch verstärkt.

Nach einer Welle berechtigter Kritik habe sie eingesehen, wie falsch es gewesen sei, jemand wildfremden, den sie nicht kenne, frauenfeindliche Gedanken zuzuschreiben.