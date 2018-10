Michael Bublé dementiert Karriereende "Ich gehe nirgendwo hin"

Sänger Michael Bublé hat sich nach einem Bericht über seinen angeblichen Rückzug aus dem Musikgeschäft erstmals persönlich zu Wort gemeldet: "Ich gehe nirgendwo hin", stellte der 43-Jährige klar. Das sagte der kanadische Musiker dem US-Radiosender SiriusXM. "Schaut euch einfach an, wer das geschrieben hat. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen."

Das britische Boulevardblatt "Daily Mail" hatte am Wochenende berichtet, Bublé wolle seine Karriere beenden. "Mir ist nicht mehr danach zumute", habe der Jazz- und Swingsänger in einem Interview gesagt, "ich trete zurück." Auch SPIEGEL ONLINE griff den "Daily Mail"-Bericht auf.

Bublés US-Plattenfirma teilte der Nachrichtenagentur dpa mit, die Meldung sei "nicht wahr". Ein Sprecher des Sängers sagte der Entertainment-Website "Hollywood Life", Bublé habe einen Scherz gemacht. "Der Autor wusste es auch, hat aber nicht geschrieben, dass es ein Witz war." Das neue Album des Kanadiers, "Love", soll am 16. November erscheinen.

Bublé ist mit der argentinischen Schauspielerin Luisana Lopilato verheiratet, das Paar hat drei Kinder. Seinen ersten Grammy gewann der 43-Jährige 2007 mit dem Album "Call Me Irresponsible". Es folgten drei weitere Grammys, unter anderem für "Crazy Love" und "To Be Loved".