Ehemaliges Anwesen von Michael Jackson Die Neverland Ranch, ein teures Schnäppchen

Bis kurz vor seinem Tod war sie das private Anwesen von Michael Jackson: die Neverland Ranch. Nun soll die einstige Residenz des Popstars für einen Bruchteil ihres ursprünglichen Preises verkauft werden. Das berichtet das US-Magazin "People".

31 Millionen US-Dollar soll das Anwesen nun kosten, vor vier Jahren lag der Preis demnach bei rund 100 Millionen Dollar. In den vergangenen Jahren ist der Wert der Ranch damit um etwa 70 Prozent gefallen. Vor zwei Jahren hatte die Fondsverwaltungsgesellschaft Colony Capital noch 67 Millionen Euro verlangt.

Dass der Preis des Anwesens ausgerechnet jetzt so stark fällt, lässt Raum für Spekulationen: Die Hinterbliebenen des "King of Pop" befinden sich derzeit mit HBO in einem Rechtsstreit. Anwälte haben den TV-Sender auf 100 Millionen Euro verklagt - wegen einer Enthüllungsdoku, die am 3. und 4. März in den USA erscheinen soll.

Streit über HBO-Doku

Der Film mit dem Namen "Leaving Neverland" thematisiert Jacksons angebliche Beziehungen zu Minderjährigen. Immer wieder soll er Kinder zu sich nach Hause eingeladen haben. Die Anwälte argumentieren, dass durch die Dokumentation vertraglich festgehaltene Verschwiegenheitsklauseln gebrochen worden seien. Jackson war 2005 vom Vorwurf des Kindesmissbrauchs freigesprochen worden.

Die Neverland Ranch, die rund 220 Kilometer nördlich von Los Angeles liegt, liegt auf einem 2700 Hektar großen Gelände, allein das Haupthaus verfügt über eine Wohnfläche von 12.000 Quadratmetern. 1988 wurde es von Michael Jackson für 19,5 Millionen Dollar gekauft. 2008 - nur wenige Monate vor dem Tod des Musikers - hatte das Unternehmen Colony Capital die Ranch übernommen.

Michael Jackson zählt zu den erfolgreichsten Musikern in der Geschichte. Das 1982 veröffentlichte Album "Thriller" ist mit 66 Millionen Exemplaren bis heute das meistverkaufte Musikalbum der Welt. Nur die Beatles und Elvis Presley sollen insgesamt mehr CDs verkauft haben als Jackson.

Anmerkung: Wir haben die Angabe zur geographischen Lage der Neverland Ranch korrigiert.