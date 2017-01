Paris Jackson "Ich könnte mich übergeben"

In derSerie "Urban Myths" des britischen TV-Senders Sky Arts geht es am 19. Januar um den verstorbenen Weltstar Michael Jackson. In der fiktiven Story unternimmt der "King of Pop" nach den Anschlägen des 11. September 2001 einen Roadtrip mit Elizabeth Taylor und Marlon Brando.

Der Film ist offenbar so gar nicht nach dem Geschmack von Jacksons Tochter Paris. Zu Beginn der Woche veröffentlichte der Sender einen ersten Trailer zum Film - nun äußerte Paris Jackson via Twitter große Empörung.

"Ich fühle mich so unglaublich beleidigt, und ich bin sicher, viele andere Leute auch", schrieb sie. "Ganz ehrlich, ich könnte mich übergeben." Es sei die Absicht der Filmemacher gewesen, ihren Vater und auch Liz Taylor zu beleidigen. Das Porträt sei "beschämend".

Vor allem aber stört sich die 18-jährige daran, dass der weiße Schauspieler Joseph Fiennes ihren Vater mimt. Michael Jackson wurde schwarz geboren, nach mehreren Operationen hellte sich seine Gesichtsfarbe immer mehr auf.

Seine Tochter schreibt nun: "Mein Vater hat unzählige Male betont, wie stolz er auf seine Wurzeln ist. Er hätte dies nie gewollt." Schauspieler Fiennes, so schreibt es das US-Magazin "People", hatte seine Rolle bereits vor einiger Zeit verteidigt. "Ich befasse mich mit Fantasie", sagte er demnach. "Und ich glaube nicht, dass Fantasie von Regeln geprägt sein sollte."