Nachwuchs Schwimm-Star Michael Phelps freut sich über "Nummer 2"

US-Schwimmer Michael Phelps wird noch mal Vater. Via Instagram verbreitete er ein Foto von seiner Frau Nicole und dem gemeinsamen Sohn Boomer. Der Einjährige hält lächelnd einen rosafarbenen Schwangerschaftstest in die Kamera.

"Nummer 2 ist auf dem Weg! So aufgeregt!" schrieb Phelps dazu - und schob die naheliegende Frage nach, "ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?"

Number 2 on the way!!!! So excited!! Wonder if it's a boy or a girl?? Ein Beitrag geteilt von Michael Phelps (@m_phelps00) am 29. Aug 2017 um 9:26 Uhr

"Der kleine Mann wird bald ein großer Bruder sein", postete die werdende Mutter auf ihrer Instagram-Seite. "Der kleine Mann" verfügt bereits über einen eigenen Account mit fast 800.000 Abonnenten, auf dem er sich spielend, essend und knuddelnd mit seinen Eltern zeigt. Angesichts der Neuigkeiten im Hause Phelps ist ein Foto zu sehen, auf dem er in die Hände klatscht, "so aufgeregt zu sehen, was Mama kriegt".

So excited to see what mama is having!! Do I get to have a brother or a sister?!? Ein Beitrag geteilt von boomer phelps (@boomerrphelps) am 29. Aug 2017 um 9:27 Uhr

Das Paar hatte sich im Juni 2016 im engsten Kreis das Ja-Wort gegeben, eine größere Hochzeit wurde im Oktober gefeiert. Sohn Boomer kam im Mai vorigen Jahres zur Welt.

Phelps hatte bei den Olympischen Spielen in Rio des Janeiro fünf Goldmedaillen und eine Silbermedaille gewonnen und danach seine Profikarriere beendet. Insgesamt holte er 28 olympische Medaillen, davon 23 goldene - damit ist der erfolgreichste Sportler bei Olympischen Spielen.

Unlängst sorgte der Ausnahmesportler für Verstimmung, als sich ein angebliches Wettschwimmen gegen einen echten Hai als PR-Gag herausstellte, bei dem eine Computersimulation zum Einsatz kam.