Michael Phelps und Nicole Johnson Die heimliche Hochzeit

"Ich kann es gar nicht erwarten, endlich zu heiraten. Es wird eine Hochzeit im kleinen Rahmen später dieses Jahr. Das ist der nächste große Meilenstein, auf den ich mich freue." Im Interview mit "People" hatte Schwimmstar Michael Phelps noch während der Olympischen Spiele in Rio im August vom bevorstehenden Eheglück mit seiner Verlobten Nicole Johnson geschwärmt. Nun hat das Magazin herausgefunden: Zum Zeitpunkt des Gesprächs war Phelps längst unter der Haube.

Zuerst hatte das Klatschportal "TMZ" über die heimliche Hochzeit berichtet, dann bekam die "People"-Redaktion die Ehebescheinigung in die Hände. Wie das Magazin berichtet, fand die Zeremonie bereits am 13. Juni in Paradise Valley im US-Bundesstaat Arizona statt. Geleitet habe sie Phelps Freund und Agent Peter Carlisle.

Such a memorable night with my lil fambam boomer obviously didn't want to hold still Ein von Nicole Michele Johnson (@nicole.m.johnson) gepostetes Foto am 13. Jun 2016 um 22:43 Uhr

An besagtem Tag hätte Nicole Johnson, die ehemalige Miss California USA, ein unauffälliges Foto des Paares mit Baby Boomer auf Instagram gepostet. "So ein denkwürdiger Abend mit meiner Familienbande. Boomer wollte natürlich nicht stillhalten", schrieb sie zu dem Foto.

Im Februar 2015 hatte sich das amerikanische Traumpaar verlobt, im Mai des vergangenen Jahres war der gemeinsame Sohn Boomer geboren worden. Während der Olympischen Spiele in Rio hatten Frau und Sohn Phelps zu seinem großen Auftritt nach Rio begleitet. Dort hatte der Schwimmstar mit seiner 23. Goldmedaille seine olympische Laufbahn beendet.