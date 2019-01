Anlässlich des 50. Geburtstags von Michael Schumacher am Donnerstag hat sich die Familie des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters in einer ausführlichen Mitteilung zu Wort gemeldet: "Wir freuen uns darüber und möchten uns von ganzem Herzen bedanken dafür, dass ihr Michaels 50. Geburtstag morgen gemeinsam mit ihm und mit uns feiert."

Die Angehörigen Schumachers werben in der Mitteilung unter anderem um Verständnis dafür, dass es kaum Informationen über den Gesundheitszustand des früheren Spitzensportlers gibt, der Ende Dezember 2013 bei einem Skiunfall in Fankreich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte (eine Chronologie zu Schumachers Leben finden Sie hier).

"Ihr könnt euch sicher sein, dass er in besten Händen ist und wir alles Menschenmögliche tun, um ihm zu helfen", heißt es in dem Facebook-Post. "Bitte habt Verständnis, wenn wir uns nach Michaels Wünschen richten und ein so sensibles Thema wie Gesundheit, so wie früher auch immer, in der Privatsphäre belassen."

"Michael kann stolz sein auf das, was er erreicht hat, und wir sind es ebenfalls", schreiben die Angehörigen und weisen auf einige Aktionen anlässlich des 50. Geburtstags des Ex-Sportlers hin. Unter anderem wird ein virtuelles Museum in Form einer App eröffnet, zudem gibt es in Köln eine neue Ausstellung namens "Michael Schumacher Private Collection".

Michael Schumacher gilt als Legende des Rennsports. Kein anderer Fahrer errang so viele WM-Titel wie er, keiner gewann mehr Formel-1-Rennen, keiner stand öfter auf dem Podium. 2012 beendete er seine Karriere in der Formel 1 - etwa ein Jahr vor seinem schweren Unfall in den Alpen.