Schlagerstar Michael Wendler und seine Frau trennen sich

Michael Wendler und seine Frau Claudia Norberg haben sich getrennt. "Ja, es stimmt! Aus Liebe wurde Freundschaft. Jetzt wollen wir noch einmal ein neues Leben beginnen - unabhängig voneinander", zitiert die "Bild"-Zeitung den Schlagersänger. Die Scheidung ist demnach aber noch nicht vollzogen.

Das Paar war seit 29 Jahren lliert und seit 2009 geheiratet. Wendler ("Sie liebt den DJ", "Wenn alle Stricke reißen") und Norberg haben eine gemeinsame 16 Jahre alte Tochter. Laut "Bild" lebt die Familie seit 2015 in den USA. Norberg will dem Sänger zufolge zurück nach Deutschland ziehen, die Tochter solle aber in Florida bleiben - dort habe sie Freunde gefunden.