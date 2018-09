Frankreich Michel Houellebecq hat offenbar geheiratet - und Carla Bruni plaudert es aus

Schriftsteller Michel Houellebecq ist eigentlich nie um Worte verlegen. Aber was seine möglicherweise dritte Hochzeit betrifft, hält er sich bedeckt und überlässt die Bekanntmachung - bewusst oder unfreiwillig - einem prominenten Gast: Carla Bruni, Sängerin und Ehefrau des ehemaligen französischen Präsidenten Nikolas Sarkozy.

Bruni verbreitete bei Instagram einen Text, aus dem hervorgeht, dass Houellebecq geheiratet haben soll. Sie postete zwei Fotos, die den Schriftsteller an der Seite einer elegant gekleideten Frau zeigen und schrieb dazu: "Tausend Glückwünsche an Lysis und Michel Houellebecq für ihre schöne Hochzeit und Danke, dass ihr uns an eurem Glück habt teilnehmen lassen."

Die Hochzeit soll demnach am Samstag stattgefunden haben. Lysis soll die dritte Frau des Schriftstellers sein. Das erste Mal hatte er Anfang der 1980er Jahre geheiratet. Von seiner zweiten Frau Marie-Pierre Gauthier hatte er sich im Jahr 2010 scheiden lassen.

Houellebecq, dessen Alter je nach Quelle mit 60 oder 62 Jahren angegeben wird, erlangte mit Werken wie "Ausweitung der Kampfzone", "Elementarteilchen" und "Unterwerfung" weltweiten Ruhm. Er gilt als Frankreichs bekanntester und zugleich umstrittenster Schriftsteller.

Vor knapp einem Jahr hatte Houellebecq verkündet, er wolle seine Einlassungen in der Öffentlichkeit einstellen. Für die Frankfurter Buchmesse und den SPIEGEL mache er jedoch eine Ausnahme - und erkläre sich zu einem Gespräch bereit. Das Interview lesen Sie hier.

