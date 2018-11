Ein Satz, den Michelle Obama als First Lady wohl nie gesagt hätte: "Ich habe noch nie Gemüse gegessen". Während ihrer Zeit im Weißen Haus setzte sie sich für gesunde Ernährung ein, ließ den Kräutergarten des Hauses wiederaufleben, Tomaten und Kohl sprießen.

Doch jetzt hat Obama das einst Unsagbare ausgesprochen. Oder vielmehr: vorgelesen. Moderator Jimmy Kimmel animierte sie in seiner TV-Sendung dazu, endlich all das zu sagen, was sie sich als First Lady verkneifen musste.

Die Sätze hatte er allerdings selbst aufgeschrieben. Obama las trotzdem vor - dementierte den Gemüse-Satz jedoch sofort. "Das stimmt doch nicht."

"Wir haben in den vergangenen acht Jahren im Weißen Haus das Netflix-Passwort von Laura Bush benutzt" - auch diesen Satz las Obama vor. Ob er stimmt, ist fraglich, die 54-Jährige lachte lediglich und sagte: "Laura, es tut mir leid, schick mir die Rechnung."

Einer Aussage stimmte sie jedoch zu: "Ich bin nicht sicher, wer Sasha ist und wer Malia." Ihre beiden Töchter würden das unterstreichen, sagte Obama: "Jedes Mal, wenn ich ihre Namen verwechsle, werden sie sauer."

Michelle Obama hat kürzlich ihre Memoiren veröffentlicht. In dem Buch streift sie etliche Themen wie ihre Kindheit oder die Eheprobleme mit ihrem Mann während seiner Präsidentschaft. Außerdem übt sie scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump.