Das vergangene Jahr lief für Michelle Obama, nun ja, exzellent. Die frühere First Lady erregte weltweit Aufsehen mit ihrer Autobiografie, die - übersetzt in mehr als ein Dutzend Sprachen- schon nach zwei Wochen zum Jahresbestseller avancierte. Möglicherweise hat dieser Erfolg nun zu einem weiteren geführt.

Obama ist laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Gallup in den USA die derzeit beliebteste Frau, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Das ist aus gleich zwei Gründen bemerkenswert: zum einen, weil zuvor 17 Jahre lang Hillary Clinton diese Position innehatte. Zum anderen, weil Obama laut Gallup ganze zehn Prozentpunkte vor der Zweitplatzierten Oprah Winfrey liegt.

Clinton belegt mit nur noch vier Prozent den dritten Platz im Ranking - gefolgt von Melania Trump, Queen Elizabeth und Angela Merkel, die als einzige Deutsche in der Top Ten auftaucht. Die britische Königin steht Gallup zufolge bereits zum 50. Mal auf der Liste der beliebtesten zehn Frauen.

Was Männer anbelangt, scheinen sich die meisten Amerikaner zu aktuellen oder früheren US-Präsidenten aufzuschauen: Am beliebtesten ist der Umfrage zufolge Barack Obama (19 Prozent), gefolgt von Donald Trump (13 Prozent) und George W. Bush (zwei Prozent). Erst auf dem vierten Platz findet sich kein Amerikaner: Papst Franziskus.

Die Umfrage erhebt Gallup eigenen Angaben zufolge in vergleichbarer Form seit 1946 in jedem Jahr, lediglich 1976 gab es kein solches Ranking. In diesem Jahr wurden demzufolge zwischen dem 3. und 12. Dezember 1025 Erwachsene in den USA gefragt, wen sie am meisten bewundern. Die statistische Fehlertoleranz liegt laut Gallup bei vier Prozentpunkten.