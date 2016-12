Mit 73 Jahren Mick Jagger ist zum achten Mal Vater geworden

Mick Jagger ist mittlerweile 73 Jahre alt - und nun nochmal Vater geworden, zum achten Mal. Seine Freundin Melanie Hamrick hat in New York einen Jungen zur Welt gebracht, wie das Management des Rocksängers mitteilte. Der Name des Babys wurde nicht mitgeteilt. Für die 29-Jährige und Jagger ist es das erste gemeinsame Kind.

Mutter und Kind seien wohlauf, hieß es in einem Statement. Die Sänger-Legende sei bei der Geburt dabei gewesen. Jagger und die Balletttänzerin Hamrick sind seit 2014 ein Paar.

Jaggers bisherige sieben Kinder stammen von vier Frauen. Georgia, James, Jade, Elizabeth, Lucas, Karis und Gabriel sind zwischen 17 bis 45 Jahre alt. Überdies ist Jagger fünffacher Großvater und ist seit Mai 2014 sogar Urgroßvater.