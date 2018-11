Prominente und die Midterm-Wahlen "Steht auf und geht wählen"

Sie zogen durch ihr Land, klingelten an fremden Türen, hielten flammende Reden und riefen in den sozialen Netzwerken dazu auf, zur Wahl zur gehen: Der Wahlkampf vor den US-Zwischenwahlen war vom Einsatz Prominenter geprägt. Viele Schauspieler, Musiker und Moderatoren mischten kräftig mit - vor allem für die Demokraten.

Überraschend äußerte sich die Sängerin Taylor Swift. In der Vergangenheit hatte sie sich mit politischen Äußerungen zurückgehalten. Nun änderte die 28-Jährige ihre Meinung. Über Instagram kündigte sie an, in ihrem Heimatstaat Tennessee für den demokratischen Senatskandidaten zu stimmen. Eine Woche vor der Wahl postete sie erneut einen politischen Aufruf, dieses Mal unter einem Foto mit ihrer Mutter. "Diese beiden Frauen aus Tennessee haben den Kandidaten gewählt, der sich als vernünftig und vertrauenswürdig erwiesen hat", schrieb Swift dazu. "Wir wollen Führung, keinen Extremismus, der auf Angst basiert."

Ihre Fans sollten der Abstimmung nicht fernbleiben, appellierte sie und warb für die Briefwahl. Das Schauspielerpaar Blake Lively und Mann Ryan Reynolds, das mit Swift befreundet ist, entschied sich für diese Art der Wahl. An Reynolds Geburtstag posierten die beiden nicht nur mit bunten Ballons, sondern auch mit ihren Wahlbriefen für die Kamera. "Happy Birthday to 2018's Sexiest Voter Alive", schrieb Lively unter das Foto von sich und ihrem Mann.

Hände schütteln und Lieder singen Sie ziehen durch ihren Staat, klingeln an fremden Türen, halten flammende Reden und rufen in den sozialen Netzwerken dazu auf, zu den Kongresswahlen zur gehen. US-Promis haben im Wahlkampf mitgemischt - auch dabei: TV-Moderatorin Oprah Winfrey. Für ihre Kandidatin ging sie sogar auf die Straße. Die TV-Moderatorin unterstützte im US-Bundesstaat Georgia Stacey Abrams. Damit die Demokratin zur ersten schwarzen Gouverneurin der Vereinigten Staaten gewählt wird, klingelte Winfrey an einer Tür nach der anderen. Überraschend äußerte sich auch Taylor Swift zu den Midterms - und sprach sich für die Demokraten aus. Über Instagram kündigte sie an, in ihrem Heimatstaat Tennessee für den demokratischen Senatskandidaten zu stimmen. Blake Lively und Gatte Ryan Reynolds stimmten per Briefwahl ab und posierten mit ihren Wahlbriefen für ein Foto. Sänger John Legend warb in Ohio für den demokratischen Kongresskandidaten Aftab Pureval. Hier sind die beiden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Cincinnati zu sehen. Axl Rose legte sich derweil mit den Republikanern an. Der Sänger war sauer, weil sie ohne Genehmigung Musik seiner Band Guns N' Roses bei Wahlkampfveranstaltungen spielten. Rose hatte in der vergangenen Woche dazu aufgerufen, bei den Zwischenwahlen für die oppositionellen Demokraten zu stimmen. Auch andere Musiker hatten Trump gebeten, keine Songs von ihnen während Wahlkampfveranstaltungen zu spielen. Dazu gehörten Steven Tyler von Aerosmith und... ...Dee Snider von Twisted Sister (hier 2014 in New York). Auch Elton John (hier im März 2018 im New Yorker Madison Square Garden) zählte dazu. Rihanna machte auf Twitter ihrem Ärger ebenfalls Luft. Auch sie hatte keine Lust darauf, dass ihre Musik auf republikanischen Wahlpartys gespielt wird. Auch Prominente, die sich nicht explizit für Republikaner oder Demokraten aussprachen, äußerten sich zu der Wahl - Leonardo DiCaprio etwa. Er forderte seine Fans auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. DiCaprio nahm ein Video mit Brad Pitt auf, in dem es hieß, die Zwischenwahlen könnten die "folgenschwersten unserer Zeit" sein. Auch Meryl Streep engagiert sich seit vielen Jahren politisch. Bei den Kongresswahlen unterstützte sie im US-Bundesstaat Missouri die demokratische Senatorin Claire McCaskill und spendete 10.000 Dollar für deren Kampagne. Damit war sie nicht allein: Auch ihr Kollege Jack Black spendete für den Wahlkampf der Demokratin 10.000 Dollar. Ein bisschen Spaß ist im Wahlkampf aber auch erlaubt: Die Nachricht über ihre Schwangerschaft verkündete Komikerin Amy Schumer auf Instagram - doch Fans mussten sich erst durch einen politischen Aufruf arbeiten. Sie sei kurz davor, aufregende Neuigkeiten zu verkünden, schrieb Schumer unter die Fotomontage. Dazu setzte sie einen Link zur Instagram-Seite der US-Journalistin Jessica Yellin. Die wiederum veröffentlichte ein Video, in dem Schumer Wahlempfehlungen für die anstehenden US-Kongresswahlen gab. Ganz am Ende stand, dass Schumer schwanger sei. Viele prominente Unterstützer, die früher Trumps Politik unterstützten, halten sich bei den Midterms zurück. Unter ihnen ist auch Kanye West, der den US-Präsidenten vor einigen Wochen noch im Weißen Haus besucht hatte. Ihm sei nun bewusst, dass er benutzt worden sei, um Nachrichten zu verbreiten, an die er selbst nicht glaube. "Ich nehme Abstand von der Politik und konzentriere mich nun gänzlich darauf, kreativ zu sein." Und auch um andere prominente Unterstützer des US-Präsidenten ist es ruhig geworden. Stars wie Musiker Kid Rock oder Schauspieler Clint Eastwood, die sich 2016 für Trump starkmachten, lassen zu den Midterms nichts von sich hören.

Oprah Winfrey ging für ihre Kandidatin sogar auf die Straße. Die TV-Moderatorin unterstützte im US-Bundesstaat Georgia Stacey Abrams. Damit die Demokratin zur ersten schwarzen Gouverneurin der Vereinigten Staaten gewählt wird, klingelte Winfrey an einer Tür nach der anderen.

Sänger John Legend warb in Ohio nicht nur für den demokratischen Kandidaten Aftab Pureval, sondern textete als Wahl-Ansporn zudem ein kleines Lied. "Kommt zusammen, wir können die Welt besser machen", sang er in die Kamera seines Smartphones. "Steht auf und geht wählen."

Auch Rockstar Axl Rose rief seine Fans in der vergangenen Woche dazu auf, wählen zu gehen. Der 56-Jährige gab ebenfalls eine klare Wahlempfehlung für die Demokraten. Und deshalb ärgerte es den Musiker umso mehr, dass die Republikaner während diverser Wahlkampfauftritte Musik seiner Band Guns N' Roses spielten.

Es sei schon eine Art Ironie, dass die Unterstützer des US-Präsidenten Donald Trump der "Anti-Trump-Musik" zuhörten, spottete der Sänger auf Twitter. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele von ihnen das verstehen oder sich darum scheren." Zudem wies er darauf hin, dass dies ohne Genehmigung geschehe.

Mit seinem Ärger ist er nicht allein. Steven Tyler von Aerosmith, Twisted Sister, Elton John und Rihanna forderten den US-Präsidenten ebenfalls auf, während seiner Wahlkampfveranstaltungen auf ihre Musik zu verzichten.

Senat und Repräsentantenhaus Was die Midterms so wichtig macht Alle Fakten zur Wahl

Viele prominente Unterstützer, die früher Trumps Politik unterstützten, hielten sich bei den Midterms zurück. Unter ihnen ist auch Kanye West, der den US-Präsidenten vor einigen Wochen noch im Weißen Haus besucht hatte. Seine Augen seien nun weit geöffnet, schrieb der US-Rapper auf Twitter.

Ihm sei nun bewusst, dass er benutzt worden sei, um Nachrichten zu verbreiten, an die er selbst nicht glaube. "Ich nehme Abstand von der Politik und konzentriere mich nun gänzlich darauf, kreativ zu sein." Und auch um andere prominente Unterstützer des US-Präsidenten ist es ruhig geworden. Stars wie Musiker Kid Rock oder Schauspieler Clint Eastwood, die sich 2016 für Trump starkmachten, ließen zu den Midterms nichts von sich hören.

"Diese Wahl könnte die folgenschwerste unserer Zeit sein", sagte Schauspieler Leonardo DiCaprio in einem Video, das er mit seinem Kollegen Brad Pitt aufnahm. Abgesehen von der politischen Positionierung - das Engagement für mehr Wahlbeteiligung mancher Prominenter könnte sich auszahlen. Während diese 2014 mit rund 36 Prozent die niedrigste seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war, zeichnet sich nun ein höheres Interesse ab.