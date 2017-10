Mila Kunis und Co. Geständnisse der "Bad Moms"

Im Film "Bad Moms" spielt Mila Kunis eine Mutter, die über die Stränge schlägt. Gemeinsam mit zwei anderen Müttern zieht sie um die Häuser und betrinkt sich im Supermarkt. Nun kommt der zweite Teil der Komödie in die Kinos.

Passend zum Thema erzählten Kunis und ihre Co-Stars in einem Interview mit Extra TV, wie es bei ihnen zu Hause zugeht.: "Meine Tochter bekommt seit ihrer Geburt einen Schluck Wein." Wenn sie die kleine Wyatt Isabelle morgens wecke und ihr sage, dass Freitag ist, rufe die Dreijährige aufgeregt: "Ich darf Wein trinken." Die Erklärung? Der Schluck Wein gehört zu ihrer Religion. Die in der Ukraine geborene Schauspielerin ist Jüdin. "So feiern wir Sabbat bei uns zu Hause. Am Sabbat trinkst du einen Schluck Wein."

Mila Kunis ist mit Ashton Kutcher verheiratet. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn. Bekannt wurde die Schauspielerin durch die Serie "Die Wilden Siebziger", in der auch Kutcher mitspielte.

"Bad Moms 2"-Filmkollegin Kristen Bell steuerte auch einen passenden Einblick bei: Ihre älteste Tochter habe sich schon mit fünf Monaten an die Bierdose ihres Vaters geklammert. "Wir gingen abends immer mit dem Baby spazieren, um mal rauszukommen, mein Mann trug es meist in einem Tragetuch und trank dabei eine Dose alkoholfreies Bier." Irgendwann habe ihre Tochter danach gegriffen, mittlerweile trinke sie selbst regelmäßig Bier - allerdings alkoholfreies, wie ihr Vater.

"Bad Moms 2" kommt am 9. November in die Kinos. Neben Kunis und Bell ist auch Kathryn Hahn in einer Hauptrolle zu sehen.