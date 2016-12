Schauspieler-Nachwuchs Die Kunis-Kutcher-Familie wächst

Lange galten Mila Kunis und Ashton Kutcher als wenig auskunftsfreudig, was ihr Privatleben anbelangt. Doch schon seit einigen Monaten geben die beiden immer wieder Details aus ihrer Ehe preis: Die 33-Jährige etwa plauderte aus, wie sie sich einst in Kutcher verliebt habe - und dass sie sich bei der Wahl der Eheringe für günstige 90-Dollar-Exemplare entschieden hätten.

Nun gibt es wieder Neuigkeiten von dem Paar: Kunis und Kutcher sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Dies bestätigte die Sprecherin des 38-Jährigen. Über den Namen des Sohnes machte sie keine Angaben. Das Paar hat bereits eine zweijährige Tochter, die Wyatt Isabelle heißt. Im Juli 2015 hatten sie in einer geheimgehaltenen Zeremonie geheiratet.

Zuletzt hatte sich Kunis im Sommer öffentlich über ihre Beziehung zu Kutcher geäußert: "Zu Beginn unserer Romanze waren wir nur 'Friends with Benefits'", sagte sie einem Radiosender: "Ich weiß nicht, ob ich das wirklich erzählen sollte, ich könnte dafür Ärger bekommen." Sie verriet auch, wie sie sich 2012 in Kutcher verliebt hatte: "Ich sah ihn von hinten, diesen großen Typen. Als er sich umdrehte, verschlug es mir den Atem. Es war wie in einem Film!"

Beide hatte in dem Jahr gerade ihre Beziehungen beendet - Kutcher mit Demi Moore, Kunis mit dem ehemaligen Kinderstar Macaulay Culkin. "An eine Hochzeit und ans Kinderkriegen haben wir damals nicht im Traum gedacht, aber drei Monate später war es dann nicht einfach nur noch Spaß", so Kunis.