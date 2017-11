Miley Cyrus zu Gerüchten "Unverschämt! Nicht schwanger!"

Weite Kleidung, eine angebliche Gewichtszunahme oder die Hand am Bauch - das alles werten manche Fans und Medien bei weiblichen Promis gerne als Zeichen für eine Schwangerschaft. Und sie haben auch keine Hemmungen, das öffentlich zu diskutieren. So ist es jetzt auch Miley Cyrus ergangen.

Am Tag vor ihrem 25. Geburtstag am Donnerstag postete die Sängerin auf Twitter und Instagram ein Bild, das sie in einem grauen Shirt vor einem riesigen "Miley"-Schriftzug aus Luftballonbuchstaben zeigt. Offenbar freut sie sich sehr auf ihren Geburtstag: Es ist nicht der erste - und auch nicht der letzte - Post zu diesem Thema.

Doch die Fans der Sängerin scheint etwas ganz anderes zu interessieren: Sie meinen, unter dem Stoff einen Babybauch zu erkennen. "Es sieht so aus, als ob du schwanger bist" oder auch einfach "Schwanger?" kommentieren sie.

RUDE!!! Not pregnant just eating a shit ton of tufurkey pic.twitter.com/rjNjquxvLb — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 23. November 2017

Cyrus reagiert umgehend: Sie postet das gleiche Bild noch einmal, versehen mit einem deutlichen Statement: "Unverschämt! Nicht schwanger", schreibt sie mit pinkfarbenen Buchstaben auf das Foto, ein Pfeil zeigt auf ihren Bauch. Auch für ihren angeblichen Bauchansatz hat die 25-Jährige eine einfache Erklärung: Sie habe tonnenweise Tofu-Truthahn gegessen.