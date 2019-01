Das britische Boulevardblatt "Daily Mail" hat Miley Cyrus zu einem kreativen Dementi inspiriert. Die Zeitung schrieb, dass die 26-Jährige und ihr Partner, der Schauspieler Liam Hemsworth, ein Kind erwarteten. Auf Twitter reagierte die Sängerin.

In Anspielung auf ein Ei, das gerade den Instagram-Rekord als erfolgreichstes Bild hält, schrieb sie: "Im not Egg-xpecting". Es sei "Egg-celent" zu hören, dass sich alle so für ihren Partner und sie freuen würden. Sie sei regelrecht "Egg-cited". Der Tweet endet mit den Worten: "Und jetzt lasst mich alle in Ruhe und starrt weiter ein Ei an." 46 Millionen Nutzer haben das Bild auf Instagram bereits mit einem Herz versehen, das ist der höchste je erreichte Wert.

Ende Dezember hatten Cyrus und ihr Partner Hemsworth geheiratet. Eine offizielle Stellungnahme der beiden steht aus, aber sie veröffentlichen eindeutige Fotos: Auf Instagram und Twitter postete Cyrus drei Schwarz-Weiß-Bilder, die sie und Hemsworth zeigen und die Hochzeit mehr als nur andeuten.

10 years later ..... pic.twitter.com/Lm8VD5AVxa — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 26. Dezember 2018

"Das ist vermutlich unser millionster Kuss", schrieb sie zu einem Foto. Bei den anderen beiden stand nur "Zehn Jahre später" und das Datum "23.12.18" - möglicherweise der Hochzeitstag. Auf mehreren Fotos ist im Hintergrund Blumenschmuck zu sehen. Hemsworth wiederum veröffentlichte eines der Fotos und schrieb dazu "Meine Liebe".

Cyrus ("Wrecking Ball") und Hemsworth ("Die Tribute von Panem") hatten sich 2009 bei Dreharbeiten zu "Mit Dir an meiner Seite" kennengelernt und 2012 verlobt. Die Verlobung wurde aber aufgelöst. 2016 bestätigte Cyrus dann in der Show von Ellen DeGeneres, dass sie wieder mit Hemsworth zusammen und erneut verlobt sei.