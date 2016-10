Miley Cyrus und Liam Hemsworth Verlobung, die zweite

Miley Cyrus hat das Rätselraten um ihre Beziehung mit Liam Hemsworth selbst beendet. Mit einem funkelnden Ring erschien die US-Popsängerin in der Talk-Show von Ellen DeGeneres.

Die 23-Jährige und der 26 Jahre alte australische Schauspieler hatten sich im Mai 2012 verlobt, im September 2013 dann aber ihre Trennung bekannt gegeben. Seit Januar dieses Jahres wurde die Sängerin mit ihrem alten Verlobungsring wieder mehrfach an Hemsworths Seite in der Öffentlichkeit gesehen.

I look like a fucking strawberry. #looklikemyfuckingmomdressedmethisam #prettysureihadthissamelookat6 Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Foto am 18. Jan 2016 um 7:07 Uhr

Cyrus warnte ihre Fans aber schon mal, nicht sofort falsche Schlüsse zu ziehen, sollte sie den Ring längere Zeit nicht am Finger tragen. Der größte Teil ihres Schmucks bestehe aus Gummibären und Zuckerwatte - und das sehe in Kombination mit dem echten Ring, der nicht ihrer "Ästhetik" entspreche, nicht so gut aus - weshalb sie ihn oft durch "witzige" Accessoires ersetze. Dennoch habe sie ihrem Verlobten versichert den Ring ab und zu anzuziehen.

Es stimme zwar, dass sie wieder verlobt seien, sagte die Sängerin, allerdings sei es ihr nicht besonders wichtig, einen Trauschein zu haben. Junge Leute hätten heute eine andere Vorstellung von Partnerschaft. "Eine Beziehung braucht kein offizielles Dokument mit Datum und Unterschrift", sagte sie. Es gehe vielmehr darum, sein Leben miteinander zu teilen.