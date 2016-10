US-Sängerin Miley Cyrus ist nicht so gern Frau

Miley Cyrus macht seit längerem kein Hehl daraus, dass sie für Männer und Frauen erotische Gefühle empfinden kann. In mehreren Interviews erklärte die US-Sängerin, sie habe auch mit Frauen Beziehungen geführt. Mehr erfuhr man nicht.

Das hat sich nun geändert. Ohne Skrupel spricht Cyrus im Magazin "Variety" über ihre Sexualität - und über ihren Kampf mit Etiketten. "Ich hasse das Wort bisexuell, denn es steckt mich in eine Schublade", sagte sie. Sie sei weder hetero- noch homosexuell: "Ich fühle mich sehr neutral." Ihre Orientierung lasse sich am ehesten "pansexuell" nennen.

Erste Beziehung: Es war ein Mädchen

Offenbar fühlt sie sich in gängigen Geschlechterrollen unwohl. "Ich habe es nie geliebt, ein Mädchen zu sein. Und ein Junge zu sein, klang auch nicht nach Spaß." Die erste Beziehung in ihrem Leben habe sie mit einem Mädchen gehabt.

Die Augen geöffnet habe ihr ein Besuch in einem Zentrum für Schwule, Lesben und Transsexuelle (LGBT) in Los Angeles. Dort habe sie jemanden getroffen, der weder Mann noch Frau sein will. "Ich habe mich dieser Person verbundener gefühlt, als allen anderen Menschen in meinem Leben."

Das US-Magazin "People" urteilte, die 23-Jährige habe sich bei diesem Thema noch nie so selbstbewusst gezeigt. Zurzeit lebt sie in einer Beziehung mit Schauspieler Liam Hemsworth.