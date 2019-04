Miley Cyrus Auf den falschen Baum gesetzt

Dass sie mit ihren Fotos auf Instagram für Wirbel sorgen würde, dürfte Miley Cyrus geahnt haben. Die US-Schauspielerin und Sängerin ("Hannah Montana") posierte in schriller Klamotte auf einem Josuabaum. Die Pflanzen mit auffälligem Blattwerk kommen vor allem in der Mojave-Wüste vor.

Doch statt Lob und Bewunderung erntete Cyrus nun vor allem: Kritik. Wie US-Medien berichteten, prangerten viele Nutzer in Kommentaren unter dem Bild an, dass die Baumart sehr empfindlich sei. Cyrus sende ein falsches Signal, wenn sie für Tausende Fans auf den Pflanzen posiere und sie möglicherweise beschädige.

Dessen war sich der Star offensichtlich nicht bewusst. Denn Cyrus betitelte die Bilder zunächst selbstironisch: Sie schaue herab auf all das kleinliche Drama unter ihr, schrieb Cyrus.

Auch eine Organisation zum Schutz der Mojave-Wüste schaltete sich ein. "Wir fordern Miley Cyrus auf, sich ihrer Wirkung als öffentliche Figur bewusst zu sein und das Foto zu entfernen", schrieb der Direktor des "Mojave Desert Land Trust", Geary Hund. Der Baum habe ein empfindliches Wurzelsystem und könne Schaden nehmen, wenn Menschen sich auf die Äste setzten.

Die Sängerin scheint die Aufregung zumindest wahrgenommen zu haben - sie deaktivierte die Kommentare unter den Bildern. Vollständig löschte Cyrus die Fotos jedoch nicht.