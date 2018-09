Klatsch und Knatsch Eine wunderbare Freundschaft?

Die Ansage der Woche...

...kam von Millie Bobby Brown - und zwar in Richtung aller, die ihre Freundschaft mit dem deutlich älteren Drake kritisieren: "Warum macht ihr aus einer wunderbaren Freundschaft eine Schlagzeile?", schrieb die "Stranger Things"-Darstellerin in einer Instagram-Story. "Leute, ihr seid wirklich seltsam."

Ausgangspunkt für die Kontroverse war ein Interview mit der 14-jährigen Brown am Rande der Emmys. Sie sagte unter anderem, dass der 31-jährige Drake ihr "Tipps zu Jungs" gebe.

Aufgrund des großen Altersunterschieds zwischen den beiden hatten zahlreiche Twitter-Nutzer irritiert auf diese Aussage reagiert. Es sei seltsam, wenn ein 31-Jähriger einer 14-Jährigen Liebesratschläge gebe, so der Tenor.

Berechtigt oder nicht - Brown selbst kann die Aufregung zumindest nicht verstehen: "Redet wieder über die wirklichen Probleme in dieser Welt anstatt über meine Freundschaften", fordert sie ihre Follower auf.

Umstrittene Freundschaft Schauspielerin Millie Bobby Brown gab am Rande der Emmys ein Interview, das Irritation in den sozialen Netzwerken auslöste. Es ging um ihre Freundschaft mit dem deutlich älteren Rapper Drake. Der 31-Jährige gebe ihr "Tipps zu Jungs", sagte sie unter anderem. Viele Nutzer kritisierten diese Aussage in den sozialen Netzwerken - es sei seltsam, wenn ein 31-Jähriger einer 14-Jährigen Liebesratschläge gebe, so offenbar der Tenor. Brown hat für diese Äußerungen offenbar wenig Verständnis: "Warum macht ihr aus einer wunderbaren Freundschaft eine Schlagzeile?", schrieb die "Stranger Things"-Darstellerin in einer Instagram-Story. "Leute, ihr seid wirklich seltsam", hieß es weiter. Und schließlich fordert sie ihre Follower auf: "Redet wieder über die wirklichen Probleme in dieser Welt anstatt über meine Freundschaften."

Die Erinnerung der Woche...

...ließ sich Emilia Clarke verpassen. Nach zehn Jahren "Game of Thrones" neigt sich die Serie dem Ende entgegen. Clarke war als Daenerys Targaryen alias Drachenmutter Khaleesi von Anfang an dabei. Deshalb ließ sie sich nun auf der Innenseite des rechten Unterarmes drei Drachen tätowieren. Nun sei sichergestellt, dass diese Mama ihre Babys niemals vergessen werde, schrieb die 31-Jährige auf Instagram.

Die Drachenmutter Emilia Clarke dürfte den meisten Menschen aus "Game of Thrones" bekannt sein - und auch die 31-Jährige selbst fühlt sich der Serie offenkundig sehr verbunden. Die Schauspielerin hat sich drei kleine Drachen auf den Unterarm tätowieren lassen. Das belegt ein Foto, das Clarke auf Instagram geteilt hat. Unter das Foto schrieb Clarke, dass sie nun Drachenmutter auf Lebenszeit sei. Dieses Bild entstand während der Emmy-Gala am 17. September. Clarke hatte sich erst kürzlich auf Instagram von "Game of Thrones" verabschiedet. Sie spielt in der Serie Daenerys Targaryen alias Khaleesi. Die letzte Staffel der Sendung soll 2019 erscheinen. Sie verabschiede sich von jenem Land, in dem sie sich fernab der Heimat für fast ein Jahrzehnt immer zu Hause gefühlt habe, schrieb Clarke im Juni. Auf den Beitrag reagierten mehrere ihrer Kollegen. Jason Momoa, der nur in der ersten und zweiten Staffel mitspielte, schrieb, dass er sie liebe und stolz auf Clarke sei. Er spielte Khal Drogo in der Serie. "Es war großartig. Wirklich. Und du warst unglaublich" - so antwortete John Bradley bei Instagram. Seine Rolle bei "GoT": Samwell Tarly. Auch Lena Headey kommentierte den Beitrag von Emilia Clarke. "Schöne Worte. Ich liebe dich", hieß es darin. In der Serie spielt sie Cersei Lennister. Die Serie hat Clarkes Karriere geprägt. Doch zeitweise haderte sie mit der Rolle: Es gab Nackt- und Sexszenen, auch eine Vergewaltigung wurde gezeigt. Sie habe mit der von ihr gespielten Figur gelitten, sagte Clarke 2015 in einem Interview: "Einmal musste ich mich kurz zurückziehen."

Die Pose der Woche...

...zeigte Justin Bieber. Der Sänger gab am Dienstag auf dem Rand des Brunnens am Buckingham-Palast in London seiner Flamme Hailey Baldwin ein Ständchen - vorgeblich spontan und authentisch. Nur wenige Zuschauer schauten zu, wie Bieber "Fast Car" von Tracey Champman anstimmte und dann in die Menge rief: "Diese Frau dort ist die Liebe meines Lebens."

Bieber war mit Baldwin für die Fashion Week in die britische Hauptstadt gekommen. Die beiden sind seit mehreren Monaten verlobt. Der Onkel des Models, US-Schauspieler Alec Baldwin, hatte Reportern bei der Emmy-Verleihung allerdings erklärt, das Promipaar sei schon verheiratet. Das hatte die 21-Jährige zuvor dementiert.

Bieber singt für Baldwin Vor dem Londoner Buckingham-Palast hat Justin Bieber seiner Verlobten Hailey Baldwin ein Ständchen gebracht. Nur wenige Zuschauer hatten sich versammelt und schauten gebannt zu, wie Bieber „Fast Car“ von Tracey Champman anstimmte und dann in die Menge rief: "Diese Frau dort ist die Liebe meines Lebens." Baldwin arbeitet als Model. Sie ist die Tochter von US-Schauspieler Stephen Baldwin und die Nichte von Hollywoodstar Alec Baldwin. Sie hatte bereits mehrere kleine Filmrollen. Im Juli hatte Justin Bieber seine Verlobung mit Model Hailey Baldwin bekannt gegeben. Für Verwirrung sorgte jetzt ein Kommentar von Baldwins Onkel Alec, der am Rande der Emmy Awards gesagt haben soll: "Nun, sie sind losgegangen und haben geheiratet. Und ich weiß nicht, was das Problem ist." Baldwin selbst hatte eine Hochzeit zuvor dementiert. Baldwin war mit Bieber für die Fashion Week in die britische Hauptstadt gekommen. Die beiden waren bevor sie ihre Verlobung bekannt gaben erst seit ungefähr einem Monat wieder ein Paar. Schon 2016 waren sie kurzzeitig liiert. Anfang des Jahres war Justin Bieber noch mit der Popsängerin Selena Gomez zusammen. Die On-off-Beziehung zwischen den beiden beherrschte regelmäßig die Klatschspalten. Im Januar 2013 trennten sich Gomez und Bieber nach drei Jahren Beziehung das erste Mal. Die Zeit mit der Sängerin habe ihn zu einem wahren Frauenversteher reifen lassen, sagte der Kanadier damals. 2017 wagten die beiden Stars einen Neuanfang. Doch die Beziehung hielt nicht.

Den Größenvergleich der Woche...

...machten Eva Padberg und ihr Mann auf Instagram. Dort veröffentlichte das Model ein Foto, auf dem Padbergs Babybauch zu erkennen ist. Mann Niklas Worgt streckt seinen Bauch ebenfalls hervor. Dazu schrieb Padberg, dass sie ihr erstes Kind erwarte. "Niklas versucht noch mit meinem Bauch zu konkurrieren... aber ich denke, ich gewinne", kommentierte sie das Foto.

"Ich denke, ich gewinne" Glückliches Paar, bald glückliche Eltern: Das Topmodel Eva Padberg und ihr Mann Niklas Worgt erwarten ihr erstes Kind. Sie seien bald zu dritt und "sehr glücklich", schrieb das international erfolgreiche Model auf Instagram. Padberg postete auch ein Bild von sich, auf dem ein kleiner Babybauch schon deutlich zu erkennen ist. Auf dem Foto ist auch ihr Mann zu sehen, der ebenfalls ein Bäuchlein hervorstreckt. "Niklas versucht noch mit meinem Bauch zu konkurrieren... aber ich denke, ich gewinne", schrieb Padberg dazu. Padberg bedankte sich zugleich für alle Glückwünsche ("Wir spüren wirklich die Liebe!") - sie hatte nämlich schon vorher die Spekulationen um eine Schwangerschaft angeheizt. Am Samstag hatte Padberg zunächst ein Foto gepostet, auf dem sie nur schemenhaft zu erkennen war, dazu kündigte sie "aufregende Neuigkeiten" an. Zahlreiche Fans und andere Prominente gratulierten da bereits. Die in Thüringen geborene Padberg und Worgt sind seit Teenagertagen ein Paar und seit 2006 verheiratet. Als Duo Dapayk und Padberg machen sie zusammen elektronische Musik.

Der Heiratsantrag der Woche...

...war bei den Emmys zu sehen. Nachdem Glenn Weiss den Preis für die beste Regie einer Unterhaltungssendung bekommen hatte, wandte er sich an seine Freundin Jan Svendsen im Publikum: "Du fragst dich, warum ich dich nicht gerne 'meine Freundin' nenne? Weil ich dich 'meine Frau' nennen will." Glücklicherweise nahm Svendsen auf der Bühne den Antrag an. Sonst, scherzte TV-Talker John Oliver, wäre es wohl mit der ganzen restlichen Veranstaltung bergab gegangen.

Was fürs Hirn und was fürs Herz Rachel Brosnahan gehörte bei den Emmys zu den großen Gewinnern. Für "The Marvelous Mrs. Maisel" gewann sie den Preis als beste Darstellerin in einer Comedyserie. Brosnahan nutzte ihre Dankesrede, um über die Macht von Frauen zu sprechen - und bat das Publikum, diese Macht zu nutzen und wählen zu gehen. Auch Q'orianka Kilcher ("The Alienist") kam ebenfalls mit einer politischen Botschaft auf den goldfarbenen Teppich. "Ich bin eine Wählerin" stand auf einem Anstecker, den Kilcher am Kleid trug. Sie ist für ihr politisches Engagement bekannt. Auch "Black-ish"-Schauspielerin Jenifer Lewis hatte ein Outfit mit politischem Hintergrund - zumindest wollte sie es so verstanden wissen: Sie trug demnach einen Nike-Pulli, um auf den Aktivismus von Colin Kaepernick aufmerksam zu machen. Der Footballspieler ist das Gesicht einer aktuellen Nike-Werbekampagne. Er hatte sich beim Abspielen der US-Nationalhymne vor Partien hingekniet, um auf Polizeigewalt und Rassismus in den USA aufmerksam zu machen. Viele andere Spieler folgten seinem Beispiel, Kaepernick musste aber auch viel Kritik einstecken. Der emotionale Höhepunkt des Abends dürfte aber ein Heiratsantrag gewesen sein. Glenn Weiss bekam den Emmy für die beste Regie bei einer Unterhaltungssendung. Er machte in seiner Rede seiner Freundin Jan Svendsen einen Heiratsantrag. Svendsen wirkte ziemlich überrascht, als sie zu Weiss auf die Bühne kam. Sie nahm seinen Antrag an - und bekräftigte ihr "Ja" mit einem dicken Kuss. Die Frischverlobten zeigten sich anschließend der Presse. Weiss zeigte seinen Emmy, Svendsen ihren Verlobungsring. Comedian John Oliver, der für "Last Week Tonight" ausgezeichnet wurde, erwähnte den Heiratsantrag in seiner Rede. Er dankte Svendsen dafür, ja gesagt zu haben.

Die Beförderung der Woche...

... widerfuhr Superstar Rihanna. Die Sängerin wird Sonderbotschafterin ihres Heimatlandes Barbados. Zur Begründung hieß es, die 30-Jährige habe erheblich dazu beigetragen, Barbados in der Welt bekannter zu machen. Rihanna soll die Bildung in dem karibischen Inselstaat fördern und für Tourismus und Investitionen werben, wie es in einer Mitteilung der Premierministerin Mia Mottley heißt.

Sie sei sehr stolz, diesen Titel in ihrem Heimatland übernehmen zu dürfen, erklärte Rihanna in der Mitteilung. "Ich freue mich darauf, mit Premierministerin Mottley zusammenzuarbeiten und Barbados neu zu erfinden." Erfahrung bringt die Künstlerin durchaus mit: Sie war bereits 2008 Kulturbotschafterin des Inselstaats.

Für Barbados Rihanna kann ihrer Sammlung an Auszeichnungen und Titeln einen weiteren hinzufügen: Sie ist nun Sonderbotschafterin ihres Heimatlandes Barbados. Für die Regierung ist das ein cleverer Schachzug: Niemand aus Barbados ist so bekannt wie Rihanna. Ein Strand in Barbados: Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. Genau dafür soll Rihanna als Sonderbotschafterin werben - und für Investitionen. Als Superstar mit globaler Bekanntheit dürfte Rihanna (hier im Mai bei der Met Gala in New York) keine Mühe haben, Barbados ein wenig mehr in den Fokus der Weltöffentlichkeit zu rücken. Rihanna trage eine große Liebe für das Land in sich, hieß es von Premierminister Mia Mottley. Die Musikerin engagiert sich schon länger für soziale Belange. 2017 zeichnete die Universität Harvard sie als "Philantrophin des Jahres" aus. Auch bei Frankreichs Präsidentenpaar war Rihanna schon zu Gast. Sie traf Präsident Macron und seine Frau Brigitte in ihrer Funktion als Botschafterin für die Organisation Global Partnership for Education (Weltweite Bildungspartnerschaft). Rihanna war schon einmal als Vertreterin ihres Landes unterwegs: 2008 war sie Kulturbotschafterin. Abendstimmung am Strand in Barbados' Hauptstadt Bridgetown: Die Insel hat rund 280.000 Einwohner.

Die Pausenfüller der Woche...

...sind die Mitglieder von Maroon 5. Die Band soll in der Halbzeitpause des Super Bowl auftreten. Ein größeres Publikum ist kaum denkbar. Viele Millionen Zuschauer verfolgen das Endspiel der US-Footballliga NFL, das jüngste Finale im Februar zwischen den New England Patriots und den Philadelphia Eagles sahen allein in den USA mehr als hundert Millionen Menschen.

Superstars als Pausenfüller 2018 soll Justin Timberlake das Glück zuteil werden: dann darf er bei der Halbzeitshow des Super Bowls auftreten - und zwar schon zum insgesamt dritten Mal. Unvergessen ist Timberlakes Auftritt von 2004, als er in einer gemeinsamen Show mit Janet Jackson ihr einen Teil ihres Kostüms vom Leib riss - und so vor einem Millionenpublikum ihre Brust entblößte. Der Vorfall gilt als Skandal in der Geschichte des Super Bowls. 2017 unterhielt Lady Gaga das Publikum in der Halbzeit des Super Bowl. Für Sittenwächter gab es dabei nichts zu meckern. Zwischendurch schwebte die Sängerin durch die Arena in Houston. 2016 hatte die Sängerin vor dem Football-Finale die Nationalhymne gesungen. Abermillionen Zuschauer verfolgen jedes Jahr die Halbzeitshow des Super Bowls. 2016 traten etwa Coldplay mit Frontmann Chris Martin und Beyoncé auf. Beim Super Bowl 2015 schwebte Katy Perry an einer Sternschnuppe durch das Stadion in Glendale, Arizona. Perry tanzte auch mit Haien. Siegeszug mit Löwe: So zog Perry in die Sportarena ein. Duett mit Lenny Kravitz: Katy Perry bekam bei "I Kissed a Girl" prominente Unterstützung. Beim Finalspiel 2014 rockte Bruno Mars die Bühne. Auch die Red Hot Chili Peppers waren dabei. Für etwas Aufregung sorgte dabei die Tatsache, dass die Musik beim vielumjubelten Auftritt der Red Hot Chili Peppers vom Band kam. 2013 hatte Superstar Beyoncé explizit Livegesang für die Halbzeitshow versprochen, nachdem ihre Playback-Einlage zuvor das Skandälchen der Amtseinführung von Barack Obama gewesen war. Der Super Bowl ist das größte Einzelereignis im US-Sport. Entsprechend opulent sind die Shows. Ein Blick in die Ahnengalerie der Pausenfüller: 2003 unterhielt Countrystar Shania Twain die Massen. Paul McCartney in der Halbzeit 2005. Bruce Springsteen beim Finale 2009. Beim Super Bowl 2010 traten The Who auf. 2011 in Arlington: Fergie von den Black Eyed Peas mit Guns'n'Roses-Dinosaurier Slash. Kuriose Vogelmaske, Leibchen mit Leopardenprint: Madonna in der Halbzeit 2012.

Offiziell bestätigt ist der Auftritt von Maroon 5 zwar noch nicht. Aber Spekulationen über die Halbzeitshow gehören längst zur Folklore rund um das Spiel.