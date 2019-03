Topmodel ist schwanger Miranda Kerr erwartet ihr drittes Kind

Das australische Model Miranda Kerr und Ehemann Evan Spiegel erwarten das zweite gemeinsame Kind. "Miranda, Evan, Flynn und Hart freuen sich auf das neue Familienmitglied", zitierte die US-Zeitschrift "People" aus einer Mitteilung von Kerrs Sprecherteam.

"Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir sind, unseren Sohn in der Welt willkommen zu heißen. Miranda geht es gut und Flynn kann es kaum erwarten, ein großer Bruder zu sein. Danke für die netten Worte und die Glückwünsche in der besonderen Zeit", heißt es in der Mitteilung.

Sohn Hart war im Mai 2018 zur Welt gekommen. Flynn ist Kerrs achtjähriger Sohn aus der 2013 geschiedenen Ehe mit dem Schauspieler Orlando Bloom.

Snapchat-Gründer Spiegel und das frühere Victoria's-Secret-Model hatten sich im Sommer 2016 verlobt und im folgenden Frühjahr in Los Angeles geheiratet.