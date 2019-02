Die ehemalige "Miss Germany" Anahita Rehbein aus Stuttgart ist von ihrem Jahr als Schönheitskönigin offenbar schwer enttäuscht. "Du wirst überhaupt nicht gefördert, schon gar nicht als Model", sagte die 24-Jährige der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Statt die im Vorfeld in Aussicht gestellten Fotoshootings zu absolvieren, habe sie viel Zeit im Auto verbracht, oft sei sie 800 Kilometer am Tag gefahren: "Man arbeitet als Hostess auf einer Brautmesse oder sitzt in einer Jury der Vorauswahl für die nächste 'Miss Germany'-Wahl." Dabei sei das Modeln das, was den meisten Mädchen Spaß mache.

Ihrer Nachfolgerin Nadine Berneis riet sie, im "Miss Germany"-Alltag "nicht zu allem Ja und Amen zu sagen", etwa, wenn man zu einer Veranstaltung keine Lust habe. "Das ganze Jahr als 'Miss Germany' spielt sich nämlich in einer komplett unrealen Welt ab", sagte Rehbein. Wenn man dieses Unreale zu nahe an sich heranlasse und sich nur noch mit solchen Leuten umgebe, "dann ist das einfach eine oberflächliche Welt".

DPA Anahita Rehbein setzt Nadine Berneis die "Miss Germany"-Krone auf

Sie selbst, sagte Rehbein, sei froh, aus dem Vertrag draußen zu sein - "und wieder mein normales Leben zurückzuhaben". Nach dem Jahr als "Miss Germany" werde man "von Hundert auf Null abgeschrieben". Wenn die neue Schönheitskönigin gekürt sei, sei die alte "ab da wieder ganz auf sich alleine gestellt. Um die wird sich dann eben nicht mehr gekümmert."

Berneis stammt wie Rehbein aus Stuttgart und war in der Nacht zum Sonntag zur neuen "Miss Germany" gekürt worden. Die 28-Jährige setzte sich gegen 15 Konkurrentinnen im Alter von 19 bis 28 Jahren durch. Berneis will sich von ihrem Job als Polizistin für ein Jahr beurlauben lassen, um sich auf ihre Tätigkeit als Schönheitskönigin zu konzentrieren. Zu ihrer Stellvertreterin wurde die 23 Jahre alte Studentin Pricilla Klein aus Hamburg gewählt, Drittplatzierte ist die 22-jährige Studentin Anastasia Aksak aus Leipzig.

"Miss Germany" ist nach Angaben der Veranstalter der älteste Schönheitswettbewerb in Deutschland, es gibt ihn seit 1927. Gewählt wird jährlich.