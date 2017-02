Neue Miss Germany Schönheit macht Schule

Die Schülerin Soraya Kohlmann aus Leipzig ist die neue Miss Germany. Die 18-Jährige setzte sich bei der Wahl in der Nacht im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 20 Konkurrentinnen im Alter zwischen 17 und 28 Jahren durch. "Ich kann mein Glück gar nicht in Worte fassen", sagte sie nach der Wahl. "Ich freue mich, Deutschland mit Offenheit und Herzlichkeit repräsentieren zu dürfen."

Die junge Frau mit blonden Haaren und grünblauen Augen erhielt für ihren Sieg eine Krone sowie für ein Jahr einen Kompaktwagen, Schmuck, Reisen und Kleider. Kohlmann war im vergangenen November zur Miss Sachsen und zuvor zur Miss Leipzig gewählt geworden. Sie hatte sich so für die deutschlandweite Wahl qualifiziert. Ihre Amtszeit als Miss Germany beträgt ein Jahr.

Zweitplatzierte wurde die 18-jährige Schülerin Aleksandra Rogovic aus Isernhagen in Niedersachsen, den dritten Platz belegte die 21 Jahre alte Studentin Sarah Strauß aus Bremen. Die 21 Miss-Germany-Finalistinnen hatten sich im Abendkleid sowie im Badeanzug präsentiert - andere Schönheitswettbewerbe wie der Miss-World-Kontest verzichten wegen Sexismus-Vorwürfen inzwischen auf Fotos in Badekleidung.

Der Jury gehörten unter anderem der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der Schönheitschirurg Werner Mang, der Schauspieler Jo Weil und der Fernsehanwalt Ingo Lenßen an. Zu den deutschlandweit 150 Vorentscheiden hatten sich nach Angaben der Organisatoren 5155 Frauen beworben. In Deutschland wird seit 1927 jedes Jahr eine Miss Germany gewählt, es ist laut Veranstalter der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb des Landes.

Kohlmanns Vorgängerin war ebenfalls noch zur Schule gegangen - als Lehramts-Referendarin. "Am 1. März kehre ich in meine Schule und damit an meine alte Wirkungsstätte zurück", sagte Lena Bröder aus dem westfälischen Nordwalde kürzlich. Sie werde an der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck bei Münster wieder katholische Religion und Hauswirtschaft unterrichten.

Bröder, die sich nach ihrer Wahl zur schönsten Frau Deutschlands vor einem Jahr als Lehrerin hatte beurlauben lassen, will von der Zeit als Miss Germany im Job profitieren: "Ich denke, dass ich nun sicherer auftrete, weil ich es inzwischen gewohnt bin, vor Publikum zu stehen", sagte die 27-Jährige. Beim Schönheitswettbewerb träten die Teilnehmer vor eine Jury und würden von dieser bewertet. Das sei als Lehrer nicht anders. "Schüler sind die härteste Jury der Welt."